Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Vladimir Putin

135 000 ryssar kallas till värnplikt av Putin

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 16:34
Uppdaterad: 29 sep. 2025, kl. 16:39
Rysslands president Vlaidmir Putin. Arkivbild. Foto: Alexander Kazakov/AP/TT

Rysslands president Vladimir Putin har kallat 135 000 ryssar till värnplikt i höst, det högsta antalet sedan 2016.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämne:

Vladimir Putin

Kreml kallar varje vår och höst män mellan 18 och 30 år till obligatorisk militärtjänstgöring. Höstens inkallning gäller 2 000 fler personer jämfört med hösten 2024.

De som får en kallelse väntas inställa sig på en rysk militärbas för ett års tjänstgöring på rysk mark. Det handlar inte om att strida i Ukraina, men det har förekommit rapporter om att inkallade män skickats till fronten.

Högsta siffran sedan 2016

Förfarandet är skilt från mobiliseringskampanjerna, där ryska män kallas in för att delta i krig. Sannolikheten att skickas ut i krig ökar dock för den som slutfört militärutbildningen.

I våras kallades 160 000 till militärtjänstgöring, vilket innebär att även det totala antalet inkallade för helåret ser ut att bli landa på den högsta siffran sedan 2016.

Förra året beordrade Putin de väpnade styrkorna att växa till nästan 2,4 miljoner personer, varav 1,5 miljoner ska vara reguljär militär – en ökning med 180 000 nya soldater.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
17:10
Nyheter
/ Utrikes

Bakdörr kan öppna för EU-samtal med Ukraina

Idag
16:37
Nyheter
/ Utrikes

Sorgen efter Ebba, 11 – dog i Lofoten: "Oerhörd tragedi"

Idag
16:34
Nyheter
/ Utrikes

135 000 ryssar kallas till värnplikt av Putin

Idag
16:30
Nyheter
/ Utrikes

Ryssland lämnar uppgörelse om antitortyr

Idag
15:45
Sport

Världsmästaren död – blev 46 år gammal

Idag
15:10
Nyheter
/ Utrikes

Drönarrester föll ned i Rumänien

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons