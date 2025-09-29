135 000 ryssar kallas till värnplikt av Putin

Rysslands president Vladimir Putin har kallat 135 000 ryssar till värnplikt i höst, det högsta antalet sedan 2016.

Kreml kallar varje vår och höst män mellan 18 och 30 år till obligatorisk militärtjänstgöring. Höstens inkallning gäller 2 000 fler personer jämfört med hösten 2024.

De som får en kallelse väntas inställa sig på en rysk militärbas för ett års tjänstgöring på rysk mark. Det handlar inte om att strida i Ukraina, men det har förekommit rapporter om att inkallade män skickats till fronten.

Högsta siffran sedan 2016

Förfarandet är skilt från mobiliseringskampanjerna, där ryska män kallas in för att delta i krig. Sannolikheten att skickas ut i krig ökar dock för den som slutfört militärutbildningen.

I våras kallades 160 000 till militärtjänstgöring, vilket innebär att även det totala antalet inkallade för helåret ser ut att bli landa på den högsta siffran sedan 2016.