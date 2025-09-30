Trump om Harvard: "Kommer bli fantastiskt"

— Allt som du behöver göra är att få ned det på papper, sade Trump till utbildningsminister Linda McMahon framför reportrar i Vita huset på tisdagen.
— Det kommer bli fantastiskt, fortsatte Trump utan att ge några vidare detaljer.
Harvard har inte kommenterat uttalandet.
Fejden mellan presidenten och prestigeuniversitetet bottnar i att Harvard vägrat acceptera Trumpadministrationens krav på bland annat statlig tillsyn av sina antagningar, anställningsmetoder och politiska inriktning.
Regeringen har vidare anklagat Harvard för att ha präglats av antisemitism efter Hamas attacker mot Israel i oktober 2023.