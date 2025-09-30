Trump om Harvard: "Kommer bli fantastiskt"

USA:s president Donald Trump säger att han "nått en överenskommelse" med universitetet Harvard.

— Allt som du behöver göra är att få ned det på papper, sade Trump till utbildningsminister Linda McMahon framför reportrar i Vita huset på tisdagen.

— Det kommer bli fantastiskt, fortsatte Trump utan att ge några vidare detaljer.

Harvard har inte kommenterat uttalandet.

Fejden mellan presidenten och prestigeuniversitetet bottnar i att Harvard vägrat acceptera Trumpadministrationens krav på bland annat statlig tillsyn av sina antagningar, anställningsmetoder och politiska inriktning.