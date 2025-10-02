Nyheter24
Ministern censurerad av Iran: "Hellre bara ben än slöja"

Publicerad: 2 okt. 2025, kl. 11:30
Till vänster syns Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard i vit blus. Till höger syns Finlands utrikesminister Elina Valtonen i mörkblå-vit mönstrad klänning.
Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Finlands utrikesminister Elina Valtonen. Foto: Magnus Lejhall/TT & Matthias Schrader

Iransk tv valde att censurera migrationsminister Maria Malmer Stenergards (M) bara ben – trots att mötet hölls i USA. Nu svarar hon med en tydlig markering mot regimens klädkoder.

Wilma Kloo
Reporter

När migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) träffade Irans vice utrikesminister Abbas Araghchi i New York, valde den iranska regimen att lägga ett suddigt filter över hennes ben i en nationell tv-sändning. Händelsen har fått stor uppmärksamhet – och starka reaktioner i Sverige.

– Jag anpassar inte min klädsel efter den iranska regimen, säger Malmer Stenergard till Expressen, och tillägger: 

 – Hellre bara ben än slöja i Teheran.

LÄS MER: Nya lagen dras tillbaka – från och med i dag

Väckt debatt på sociala medier

Trots att mötet ägde rum i USA, där Irans klädkoder inte gäller, valde iransk tv att censurera både Malmer Stenergard och Finlands utrikesminister Elina Valtonens ben i sändningen. Till Helsingin Sanomat säger Valtonen att iransk televisions praxis är en sorglig indikation på kvinnors status i landet.

– Min första reaktion var att det var roligt, men också trist. Jag ändrar inte klädsel utifrån vem jag träffar. Min policy är att jag inte går på evenemang som kräver att jag täcker ansiktet eller håret, säger Valtonen.

På sociala medier har censuren väckt debatt. Moderata riksdagsledamoten Mattias Karlsson jämför Malmer Stenergards agerande med dåvarande handelsminister Ann Lindes beslut att bära slöja vid ett statsbesök i Iran 2017.

”Socialdemokratisk utrikespolitik: Följa diktaturens klädkod. Moderat utrikespolitik: stå upp för våra värderingar, även när mullorna blir nervösa av ett par bara ben”, skriver Karlsson på X.

