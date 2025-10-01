Nyheter24
Nya lagen dras tillbaka – från och med i dag

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 10:40
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 11:05
textilåtervinning.
Nu dras den omdiskuterade lagen tillbaka. Foto: Adam Ihse/TT & Cornelia Nordström/TT

Från och med i dag den 1 oktober kan du slänga trasiga och håliga kläder direkt i soppåsen. Den textillag som gällt sedan årsskiftet har skapat problem i landets kommuner.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Politik, Lag, Romina Pourmokhtari

Tanken med den nya lagen om separat insamling av textilavfall som började gälla från den 1 januari var god. Allt tygbaserat skulle sorteras och lämnas in eller skänkas för att säljas på second hand. I praktiken har textillagen dock skapat problem i många kommuner.

Textillagen har skapat problem

Ideella organisationer har blivit överösta av textilier som inte kan säljas. På återvinningsanläggningar dit kommuner skickar sitt textilavfall har berg vuxit av sådant som inte går att återvinna, som exempelvis trasiga kläder, fläckiga textilier och håliga strumpor.

I somras meddelade regeringen därför att lagen ändras så att man från 1 oktober kan slänga trasiga kläder direkt i soppåsen igen.

— Hushållsavfallet används i sin tur till att producera värme och energi, så det kommer till användning, sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till TT när beslutet fattades.

