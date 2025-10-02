Putin: "EU-ledarna skapar hysteri"

Ryssland kommer att ge ett ”markant” svar på Europas upptrappning. Det säger Vladimir Putin i ett tal på hemmaplan.

— Den europeiska makteliten skapar hysteri genom att säga att ett krig står för dörren.

Det säger den ryske presidenten Putin i ett tal hos den ryska tankesmedjan Valdai enligt nyhetsbyrån Reuters.

— Vi övervakar mycket noga den ökade militariseringen i Europa. Det ryska svaret kommer inte att dröja. Svaret på hoten kommer att bli väldigt markant, säger han enligt AFP.