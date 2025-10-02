Putin: "EU-ledarna skapar hysteri"

— Den europeiska makteliten skapar hysteri genom att säga att ett krig står för dörren.
Det säger den ryske presidenten Putin i ett tal hos den ryska tankesmedjan Valdai enligt nyhetsbyrån Reuters.
— Vi övervakar mycket noga den ökade militariseringen i Europa. Det ryska svaret kommer inte att dröja. Svaret på hoten kommer att bli väldigt markant, säger han enligt AFP.
Han hävdar också, enligt italienska Ansa, att det inte finns någon anledning att tro att Ryssland skulle anfalla Nato, och att inte heller de europeiska ledarna tror det.