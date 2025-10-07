Tysk borgmästare attackerad med kniv – livshotande skadad

Borgmästaren i tyska staden Herdecke, Iris Stalzer, har skadats i en knivattack. Hon uppges ha fått livshotande skador, rapporterar Bild.

57-åriga Iris Stalzer, som representerar socialdemokratiska SPD, valdes till borgmästare i Herdecke så sent som i september.

Uppges ha knivhuggits flera gånger

Hon hittades enligt tidningen av sin son knivhuggen och allvarligt skadad i sin lägenhet i Herdecke-Herrentisch och ska då ha uppgett att hon hade attackerats av flera män ute på gatan.

Hon uppges ha knivhuggits flera gånger. Sökandet efter gärningspersonerna pågår.

