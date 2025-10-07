Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Tyskland

Tysk borgmästare attackerad med kniv – livshotande skadad

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 14:13
Uppdaterad: 7 okt. 2025, kl. 14:32
En helikopter på plats efter knivdådet i Herdecke. Foto: Alex Talash/AP/TT

Borgmästaren i tyska staden Herdecke, Iris Stalzer, har skadats i en knivattack. Hon uppges ha fått livshotande skador, rapporterar Bild.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämne:

Tyskland

57-åriga Iris Stalzer, som representerar socialdemokratiska SPD, valdes till borgmästare i Herdecke så sent som i september.

Uppges ha knivhuggits flera gånger

Hon hittades enligt tidningen av sin son knivhuggen och allvarligt skadad i sin lägenhet i Herdecke-Herrentisch och ska då ha uppgett att hon hade attackerats av flera män ute på gatan.

Hon uppges ha knivhuggits flera gånger. Sökandet efter gärningspersonerna pågår.

Enligt tyska tidningen Bild ska hon ha blivit attackerad med kniv av flera män.

Motivet bakom dådet är ännu okänt.

LÄS MER: Ny kontroll införs på bilbesiktningen – kan påverka många

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
14:13
Nyheter
/ Utrikes

Tysk borgmästare attackerad med kniv – livshotande skadad

Idag
14:06
Nyheter
/ Utrikes

Syriens försvarsminister: Vapenvila med kurder

Idag
13:03
Nyheter
/ Utrikes

Bakslag för Orbán – utmanare kan inte åtalas

Idag
12:59
Nyheter
/ Utrikes

Danmark ska förbjuda sociala medier för barn

Idag
12:54
Nyheter
/ Utrikes

Flera våldsdåd i Norge kopplas till Foxtrot

Idag
11:49
Nyheter
/ Utrikes

Sökinsats avslutas: 67 omkom i skolkollaps

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons