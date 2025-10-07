Nyheter24
Klädmärket lämnar Sverige – stänger sin flaggskeppsbutik

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 12:31
Bilde på rea-skylt och en galleria.
Klädmärket lämnar Sverige – stänger sin flaggskeppsbutik. Genrebilder. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT/Canva

Klädmärket Zadig & Voltaire grundades i Paris. Nu lämnar de Sverige och stänger sin flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

År 1997 grundades klädföretaget Zadig & Voltaire i Paris av Thierry Gillier. Företagets kläder har beskrivits som lyxiga och chica, där stickat möter skinn.

År 2006 startade Zadig & Voltaire sin internationella expansionsvåg, och i samband med det så kom den första butiken även till Sverige.

LÄS MER: Känd standup-klubb i konkurs – vissa får pengarna tillbaka

Omsatte 500 miljoner Euro

År 2024 omsatte företaget cirka 500 miljoner Euro, enligt Financial Times.

Bolaget har haft det tufft ekonomiskt i Sverige, men återhämtade sig och gjorde en vinst senaste året, enligt årsredovisningen. Även omsättningen ökade med 900 000 kronor, skriver Dagens Handel.

LÄS MER: Ny kontroll införs på bilbesiktningen – kan påverka många

Zadig & Voltaire stänger sin svenska flaggskeppsbutik

Men nu stänger Zadig & Voltaire sin enda butik i Sverige. Nämligen den på Birger Jarlsgatan 8 i centrala Stockholm mellan Tumi och Oscar Jacobson. 

Bolaget ZV Sweden AB hade 7 registrerade anställda senaste redovisningen 2025, vilket inkluderar både butiken och övriga funktioner.

Det är kedjans enda butik i Sverige som stänger, men Zadig & Voltaire kommer fortfarande finnas som återförsäljare hos bland annat hos NK och Åhléns. Men det kommer alltså inte finnas någon egen fysisk butik längre. 

LÄS MER: Kasai-restaurang i konkurs – hade miljonskulder

Kommentarer

