Klädmärket lämnar Sverige – stänger sin flaggskeppsbutik

Klädmärket Zadig & Voltaire grundades i Paris. Nu lämnar de Sverige och stänger sin flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i centrala Stockholm.

År 1997 grundades klädföretaget Zadig & Voltaire i Paris av Thierry Gillier. Företagets kläder har beskrivits som lyxiga och chica, där stickat möter skinn.

År 2006 startade Zadig & Voltaire sin internationella expansionsvåg, och i samband med det så kom den första butiken även till Sverige.

Omsatte 500 miljoner Euro

År 2024 omsatte företaget cirka 500 miljoner Euro, enligt Financial Times.

Annons

Bolaget har haft det tufft ekonomiskt i Sverige, men återhämtade sig och gjorde en vinst senaste året, enligt årsredovisningen. Även omsättningen ökade med 900 000 kronor, skriver Dagens Handel.

Zadig & Voltaire stänger sin svenska flaggskeppsbutik

Men nu stänger Zadig & Voltaire sin enda butik i Sverige. Nämligen den på Birger Jarlsgatan 8 i centrala Stockholm mellan Tumi och Oscar Jacobson.

Bolaget ZV Sweden AB hade 7 registrerade anställda senaste redovisningen 2025, vilket inkluderar både butiken och övriga funktioner.

