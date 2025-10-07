Ny kontroll införs på bilbesiktningen – kan påverka många

Transportstyrelsen vill införa en ny kontroll på besiktningen som kan göra att många fordon bli underkända.

År 2026 kommer Transportstyrelsen införa en förändring på alla bilbesiktningar som kan komma att påverka många fordonsägare.

Ändringen kommer att röra LED-teknik då många förare klagat på att de blir bländade i trafiken. I och med förändringen kommer många bilägare behöva justera sena fordon.

Det kommer börja kontrolleras på besiktningarna

Många kan montera på LED-teknik på sin bil själv hemma i dag, men i och med att tekniken blir färdig ställs också högre krav.

– LED kontrolleras redan vid besiktningen. Vad som ändras är nedvinklingskravet. I vårt ursprungliga förslag skulle skärpningen bara gälla LED, säger Anders Gunneriusson på Transportstyrelsen till Carup.

Kan bli dyrt för många svenskar

I och med de nya besiktningskraven kan många fordon bli underkända. För att bli godkänd måste man kunna nå upp till samma nedvinklingskrav, även om man har klassisk halogenteknik på sin bil.

Nedvinklingskraven kommer kunna bli en extra kostnad för många svenska bilägare som måste montera om strålkastarna som inte uppfyller kraven.

– Det innebär att strålkastaren ska ha minst en procent nedvinkling. Syftet är att minska bländningen av moderna strålkastare oavsett vilken teknik som används, säger Anders Gunneriusson till tidningen.

Då börjar nya besiktningskravet gälla

Exakt datum för när det nya besiktningskravet kommer införas är inte helt klart ännu, men det kan börja gälla redan nästa år och Transportstyrelsen arbetar med att få det klart.