Israel och Hamas överens om första fasen i USA:s fredsplan

Israel och terrorstämplade Hamas har gått med på den första fasen av USA:s fredsplan i Gaza. Gisslan i Gaza väntas släppas i utbyte mot tusentals palestinska fångar de kommande dagarna, uppger källor för flera medier.

”Det här innebär att alla gisslan kommer att släppas väldigt snart, och att Israel kommer att dra tillbaka sina styrkor", skriver USA:s president Donald Trump, som var först tillkännage överenskommelsen, i ett inlägg på Truth Social.

Avtalet kommer att skrivas under i Egypten vid lunchtid, lokal tid, på torsdagen uppger källor med insyn för AFP.

Överlämnandet förberett

Gisslan kommer att släppas på lördag eller söndag, uppger en källa för Haaretz. Donald Trump tror dock att det kommer att dröja fram till på måndag, säger han i en intervju med Fox News enligt AFP. Det gäller samtliga gisslan enligt presidenten, även de döda.

20 av de totalt 47 gisslantagna i Gaza har tidigare uppgetts vara vid liv av Israel. Den israeliska militären har instruerats att förbereda sig inför gisslans återlämnande, uppger IDF:s stabschef Eyal Zamir i ett uttalande enligt Haaretz. Uppgifter till tidningen gör även gällande att förberedelser har gjorts även i Gaza. 2 000 palestinska fångar i Israel kommer att släppas i utbyte, rapporterar AFP. Utväxlingen ska ske inom 72 timmar efter det att avtalet införts.

”Med Guds hjälp kommer vi att föra hem dem alla”, skriver Israels premiärminister Benjamin Netanyahu om gisslan på X.

Även Hamas uppger att de nått en överenskommelse om ett slut på kriget i Gaza och uppmanar samtidigt Trump att se till att Israel följer avtalet fullt ut, enligt AFP.

Medlarlandet Qatar uppger att detaljerna i avtalet kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Israel och Hamas är överens om ett fredsavtal i Gaza, uppger president Donald Trump. Bild från tidigare under onsdagskvällen.

Samlar kabinettet

Israels kabinett kommer att sammanträda under torsdagen för att godkänna avtalet, skriver Netanyahu på X. Redan när Trump presenterade fredsplanen i slutet av september uppgav dock den israeliska premiärministern att de går med på avtalet.

Trumps 20-punktsplan för fred i Gaza innehåller bland annat en avväpning av Hamas och förstörelse av den terrorstämplade rörelsens tunnelsystem i Gaza, frisläppande av samtliga gisslan och vapenvila.