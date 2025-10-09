Nyheter24
Nyheter /Utrikes /Donald Trump

Larm om nya attacker mot Gaza – trots överenskommelse

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 06:27
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 07:54
Bild på Donald Trump.
Larm om nya attacker mot Gaza – trots överenskommelse. Foto: Evan Vucci/TT

Flera attacker har riktats mot Gaza på torsdagsmorgonen svensk tid, uppger det Hamaskontrollerade civilförsvaret. Detta trots att man gått med på den första fasen av USA:s fredsplan i Gaza.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA, Gaza

Israel och terrorstämplade Hamas har gått med på den första fasen av USA:s fredsplan i Gaza. Och avtalet ska skrivas under i Egypten vid lunchtid, lokal tid, på torsdagen uppger källor med insyn för AFP.

Donald Trump: "Alla gisslan kommer att släppas väldigt snart"

I och med första fasen av USA:s fredsplan ska gisslan släppas under lördagen eller söndagen, uppger en källa för Haaretz

”Det här innebär att alla gisslan kommer att släppas väldigt snart, och att Israel kommer att dra tillbaka sina styrkor", skriver USA:s president Donald Trump, som var först tillkännage överenskommelsen, i ett inlägg på Truth Social.

USA:s president Donald Trump tror dock att det kommer att dröja fram till på måndagen innan samtliga gisslan släpps. Det säger han i en intervju med Fox News, enligt AFP.

Flera attacker mot de norra delarna av Gaza

Men under torsdagsmorgonen svensk tid, uppger det Hamaskontrollerade civilförsvaret att flera attacker skett mot de norra delarna av Gaza.

Attackerna skedde bara timmar efter beskedet om att terrorstämplade Hamas och Israel är överens om ett fredsavtal.

De har framför allt riktats mot de norra delarna av Gaza. Fredsavtalet mellan Israel och Hamas väntas undertecknas på torsdagen, enligt källor till flera medier.

Senaste nytt
