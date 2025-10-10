Nobels fredspris tilldelas María Corina Machado

Nobels fredspris går till den venezuelanska oppositionspolitikern María Corina Machado.

Den venezuelanska oppositionspolitikern María Corina Machado tilldelas fredspriset 2025.

María Corina Machado får Nobels fredspris 2025

Machado får priset för hennes ”outtröttliga arbete med att främja demokratiska rättigheter för Venezuelas folk och för hennes kamp för att uppnå en rättvis och fredlig övergång från diktatur till demokrati”, lyder motiveringen.

58-åriga María Corina Machado har i över tio år varit en tongivande ledare inom oppositionen mot Venezuelas auktoritäre president Nicolás Maduro.

María Corina Machado har blockerats från val i Venezuela

Hon har själv blockerats från att kandidera i val. I perioder har hon tvingats gå under jorden ”till följd av allvarliga hot mot hennes liv”, uppger Jørgen Watne Frydnes, ordförande för Norska Nobelkommittén, under tillkännagivandet.

Machado prisades i Europa redan i fjol då hon fick ta emot EU-parlamentets Sacharov-pris för mänskliga rättigheter, som ledare för de demokratiska krafterna i Venezuela.