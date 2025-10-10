Nyheter24
Annons
Nyheter /Utrikes /Hot

Nobels fredspris tilldelas María Corina Machado

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 11:03
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 11:22
María Corina Machado.
María Corina Machado under en protest mot president Nicolás Maduro i Caracas i januari. Hon tilldelas Nobels fredspris. Foto: Ariana Cubillos & Matias Delacroix/AP/TT

Nobels fredspris går till den venezuelanska oppositionspolitikern María Corina Machado.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämne:

Hot

Den venezuelanska oppositionspolitikern María Corina Machado tilldelas fredspriset 2025.

María Corina Machado får Nobels fredspris 2025

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

Machado får priset för hennes ”outtröttliga arbete med att främja demokratiska rättigheter för Venezuelas folk och för hennes kamp för att uppnå en rättvis och fredlig övergång från diktatur till demokrati”, lyder motiveringen.

58-åriga María Corina Machado har i över tio år varit en tongivande ledare inom oppositionen mot Venezuelas auktoritäre president Nicolás Maduro.

MISSA INTE: Sju Nobelpris som chockade världen

María Corina Machado har blockerats från val i Venezuela

Hon har själv blockerats från att kandidera i val. I perioder har hon tvingats gå under jorden ”till följd av allvarliga hot mot hennes liv”, uppger Jørgen Watne Frydnes, ordförande för Norska Nobelkommittén, under tillkännagivandet.

Machado prisades i Europa redan i fjol då hon fick ta emot EU-parlamentets Sacharov-pris för mänskliga rättigheter, som ledare för de demokratiska krafterna i Venezuela.

MISSA INTE: László Krasznahorkai vinner Nobelpriset i litteratur 2025

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
11:28
Nyheter
/ Utrikes

Utrikesministern om pristagaren: Modig kvinna

Idag
11:09
Nyheter
/ Utrikes

Regeringskris i Japan – kan hindra ny ledare

Idag
11:03
Nyheter
/ Utrikes

Nobels fredspris tilldelas María Corina Machado

Idag
10:27
Nyheter
/ Utrikes

Turister i Spanien varnas för ovädret "Alice"

Idag
09:10
Nyheter
/ Utrikes

Så ska svälten motas – så fort vapnen tystnat

Idag
07:18
Nyheter
/ Utrikes

Perus president avsätts, ny på plats

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons