László Krasznahorkai vinner Nobelpriset i litteratur 2025

László Krasznahorkai tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Jag är i en lägenhet hos en vän i Frankfurt och tänkte: ”Det är inte möjligt”, säger den ungerske författaren till TT.

László Krasznahorkai får priset ”för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter”, heter det i Svenska Akademiens motivering.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm offentliggjorde pristagaren klockan 13 i Börshuset.

— Jag har just fått tag i László Krasznahorkai på telefon. Han var inte i Ungern men i Frankfurt på en privat tur. Han har lovat att han ska vara i Stockholm i december, säger Mats Malm.

Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien, tillkännagav årets Nobelpristagare i litteratur.

Tippad pristagare

László Krasznahorkai är född 1954 och har länge varit tippad Nobelpristagare. Han var samlad, men glad när han gav sin första kommentar till att ha fått världens finaste litteraturpris.

— Jag är lugn och lite nervös. Och jag är lite förvånad, säger han till TT.

Krasznahorkai bekräftar att han kommer till Stockholm och prisutdelningen den 10 december.

— Självklart, jag är stolt över att kunna komma.

Akademiledamoten Ellen Mattson beskriver László Krasznahorkais författarskap som fantastiskt – men oberäkneligt.

— Hans prosa är så tät, så vass och så spännande att man aldrig känner att man har tråkigt när man läser, säger hon och fortsätter

— Man kan tro att man vet var man har honom, men så är det någonting som vänder. Ett slags osäkerhet som smyger sig in. Man kan liksom inte placera honom någonstans. Han är lite farlig, lite skrämmande faktiskt.

Vill inte träffas

László Krasznahorkai säger till TT att han definitivt kommer till Stockholm i december för att ta emot Nobelpriset. Men akademiledamoten Ellen Mattson ser inte fram emot något möte.

— Nej, inte alls, jag försöker snarare undvika det faktiskt. Det finns andra i Akademien som tycker att det är roligt. Men för mig är det bara böckerna som är intressanta. Det kanske låter ohövligt men jag har faktiskt ingen längtan efter att stöta på författarna personligen.

Författaren och litteraturkritikern Sara Abdollahi tycker att Akademien har gjort ett jättebra val.