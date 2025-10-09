Nyheter24
Annons
Nöje /Kultur /Stockholm

László Krasznahorkai vinner Nobelpriset i litteratur 2025

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 13:02
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 14:33
László Krasznahorkai.
László Krasznahorkai får årets Nobelpris i litteratur. Foto: Matt Dunham/AP/TT & Anders Wiklund/TT

László Krasznahorkai tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Jag är i en lägenhet hos en vän i Frankfurt och tänkte: ”Det är inte möjligt”, säger den ungerske författaren till TT.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Ämne:

Stockholm

László Krasznahorkai får priset ”för hans visionära och kraftfulla författarskap som mitt i undergångens fasa upprätthåller tron på konstens möjligheter”, heter det i Svenska Akademiens motivering.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm offentliggjorde pristagaren klockan 13 i Börshuset.

+ Missa inget viktigt, följ oss på Google

— Jag har just fått tag i László Krasznahorkai på telefon. Han var inte i Ungern men i Frankfurt på en privat tur. Han har lovat att han ska vara i Stockholm i december, säger Mats Malm.

LÄS MER: Nobelpristagaren – rolig och makalös

Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien, tillkännagav årets Nobelpristagare i litteratur.
Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien, tillkännagav årets Nobelpristagare i litteratur.

LÄS MER: Krasznahorkai: ”Jag har velat ge läsarna hopp"

Tippad pristagare

László Krasznahorkai är född 1954 och har länge varit tippad Nobelpristagare. Han var samlad, men glad när han gav sin första kommentar till att ha fått världens finaste litteraturpris.

Annons

— Jag är lugn och lite nervös. Och jag är lite förvånad, säger han till TT.

Krasznahorkai bekräftar att han kommer till Stockholm och prisutdelningen den 10 december.

— Självklart, jag är stolt över att kunna komma.

Akademiledamoten Ellen Mattson beskriver László Krasznahorkais författarskap som fantastiskt – men oberäkneligt.

— Hans prosa är så tät, så vass och så spännande att man aldrig känner att man har tråkigt när man läser, säger hon och fortsätter

— Man kan tro att man vet var man har honom, men så är det någonting som vänder. Ett slags osäkerhet som smyger sig in. Man kan liksom inte placera honom någonstans. Han är lite farlig, lite skrämmande faktiskt.

MISSA INTE: Christian, 30, rånmördades – familjen vädjar om ekonomisk hjälp: ”Mycket kvar”

Vill inte träffas

László Krasznahorkai säger till TT att han definitivt kommer till Stockholm i december för att ta emot Nobelpriset. Men akademiledamoten Ellen Mattson ser inte fram emot något möte.

— Nej, inte alls, jag försöker snarare undvika det faktiskt. Det finns andra i Akademien som tycker att det är roligt. Men för mig är det bara böckerna som är intressanta. Det kanske låter ohövligt men jag har faktiskt ingen längtan efter att stöta på författarna personligen.

Författaren och litteraturkritikern Sara Abdollahi tycker att Akademien har gjort ett jättebra val.

— Jag är inte en av dem som tycker att litteraturpriset måste överraska – det är främst den goda litteraturen som främst ska premieras, därför är jag väldigt glad över Krasznahorkai. Med honom hamnar den ambitiösa litteraturen i fokus igen, säger hon.

MISSA INTE: Larm om våld på Campus Risbergska var falska: ”Beklagar”

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:25
Nöje
/ Kultur

Countrystjärnan Luke Combs till Ullevi

Idag
14:45
Nöje
/ Kultur

Stora förändringen i Bytt är bytt på TV4

Idag
14:38
Nöje
/ Kultur

Jubel på förlaget: Det är en dröm

Idag
14:09
Nöje
/ Kultur

Krasznahorkai: ”Jag har velat ge läsarna hopp"

Idag
14:07
Nöje
/ Kultur

Nobelpristagaren – rolig och makalös

Idag
13:11
Nöje
/ Kultur

Krasznahorkai – ”apokalyptisk mästare”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons