Flera döda efter explosion i vapenfabrik i USA

I delstaten Tennessee i USA har en kraftig explosion ägt rum i en vapenfabrik.

En dödlig explosion har ägt rum i en vapenfabrik i Tennessee. Boende i den amerikanska delstaten vittnar om att de vaknat av explosionen på uppemot 2,5 mils avstånd.

Varnar allmänheten

Flera personer saknas efter explosionen och myndigheter i området har gått med varningar till allmänheten om att undvika området så att räddningsfordon kan ta sig fram.

Det ska ha varit omöjligt för räddningsarbetare att till en början ta sig in i anläggningen då flera explosioner avlöste varandra.

I anläggningen tillverkas sprängämnen för både militära och civila ändamål.

Bekräftar att flera är döda

Flygfotografier visar en helt tillintetgjord byggnad med rykande spillror och fordonsvrak runtomkring.

Ledningen för fabriken bekräftar att explosionen krävt flera dödsoffer och att flera personer fortfarande saknas, men vill inte gå ut med detaljer så länge räddningsarbetet pågår.

Sheriffen i Humphreys County säger till NBC News:

— Vi har för närvarande flera personer som saknas och tar hänsyn till familjerna och situationen. Vi kan bekräfta att några har omkommit.