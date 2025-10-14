Artisten D’Angelo död – blev 51 år gammal

Artisten D’Angelo har avlidit vid 51 års ålder.

Den hyllade R&B och soulartisten D'Angelo har avlidit i sviterna av bukspottkörtelcancer, rapporterar TMZ.

Artisten D'Angelo har avlidit

Den inflytelserike sångaren, känd för hits som "Brown Sugar", avled under tisdagsmorgonen i New York, enligt uppgifter från källor med koppling till hans familj och tidigare manager.

Foto: Masaaki Okada/AP

D'Angelo genom åren – belönades med fyra Grammy Awards

D'Angelo slog igenom 1995 med sitt debutalbum Brown Sugar och gjorde sig snabbt ett namn som framstående talang inom modern soul. Under karriären samarbetade han med välkända artister som Jay-Z, Snoop Dogg och Q-Tip.

Annons

Han tilldelades fyra Grammy Awards, bland annat för Bästa R&B-album, först för Voodoo år 2001 och senare för Black Messiah år 2016. Han vann även Bästa R&B-låt för Really Love, samt Bästa manliga R&B-framträdande för Untitled.

Låten Untitled (How Does It Feel), blev särskilt uppmärksammad för sin ikoniska musikvideo, där D'Angelo stod ensam mot en svart bakgrund, till synes helt naken. Videon har lämnat ett starkt avtryck i både musikhistoren och populärkulturen.

D'Angelo efterlämnar tre barn, varav två söner och en dotter. Mamman till hans äldste son var sångerskan Angie Stone, som tidigare i år tragiskt omkom i en bilolycka, enligt TMZ.