Nyheter24
Annons
Sport /Fotbolls-VM

Fifa kan flytta VM-matcher – efter Trumps önskemål

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 17:38
Uppdaterad: 16 okt. 2025, kl. 17:56
Foto: Spencer Platt & Björn Larsson Rosvall/TT

Trump vill flytta VM-matcherna av säkerhetsskäl. Nu får han stöd av Internationella fotbollsförbundet Fifa.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Fotbolls-VM, Donald Trump, fifa, USA, Fotboll

USA:s president Donald Trump vill flytta VM-matcher av säkerhetsskäl. Nu får han stöd av Internationella fotbollsförbundet Fifa.

Förbundet har svängt i frågan efter att Victor Montagliani, en av flera vice ordföranden, tidigare sagt att det är en Fifa-turnering och att det är just förbundet som har sista ordet.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

LÄS MER: Domare stoppar Trumps massuppsägningar

Foto: Spencer Platt/TT

"Säkerhet och trygghet är av högsta prioritet"

"Säkerhet och trygghet är av högsta prioritet vid alla Fifa-evenemang runt om i världen", skriver Fifa i ett uttalande och förtydligar att dessa delar av ett mästerskap ”är regeringens ansvar, att de avgör vad som är i bästa intresse för allmänhetens säkerhet".

Fifa skriver även: "Vi hoppas att våra 16 värdstäder är redo att framgångsrikt vara värdar och uppfylla alla nödvändiga krav".

Det var i september som Donald Trump sade att VM-matcher i demokratiskt styrda amerikanska städer (Boston, San Francisco och Seattle) kunde flyttas av säkerhetsskäl.

Fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko avgörs mellan 11 juni och 19 juli.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:24
Sport

Mondo försäger sig om bröllopet – till Desirés förvåning

Idag
17:46
Sport

Sverige klart för EM-kvartsfinal

Idag
17:30
Sport

Svenssons sågning: ”Vill de spela för landslaget?”

Idag
16:55
Sport

Edberg stöttar kuppförsöket: "Otroligt positivt"

Idag
16:24
Sport

Uppgifter: Förbundet i förhandling med Potter

Idag
15:25
Sport

Huvudsponsor lämnar Elitfotboll dam

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons