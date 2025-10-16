Fifa kan flytta VM-matcher – efter Trumps önskemål

Trump vill flytta VM-matcherna av säkerhetsskäl. Nu får han stöd av Internationella fotbollsförbundet Fifa.

Förbundet har svängt i frågan efter att Victor Montagliani, en av flera vice ordföranden, tidigare sagt att det är en Fifa-turnering och att det är just förbundet som har sista ordet.

Foto: Spencer Platt/TT

"Säkerhet och trygghet är av högsta prioritet"

"Säkerhet och trygghet är av högsta prioritet vid alla Fifa-evenemang runt om i världen", skriver Fifa i ett uttalande och förtydligar att dessa delar av ett mästerskap ”är regeringens ansvar, att de avgör vad som är i bästa intresse för allmänhetens säkerhet".

Fifa skriver även: "Vi hoppas att våra 16 värdstäder är redo att framgångsrikt vara värdar och uppfylla alla nödvändiga krav".

Det var i september som Donald Trump sade att VM-matcher i demokratiskt styrda amerikanska städer (Boston, San Francisco och Seattle) kunde flyttas av säkerhetsskäl.