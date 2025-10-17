Pensionär låg död i 15 år – hittades i våning i Valencia

Enligt tidningen El País ska grannarna trott att han flyttat till ett äldreboende.
Hittades död bland sopor och insekter
Senast mannen sågs var 2010. Nyligen slog en granne larm om att det runnit vatten från ovanvåningen, vilket ledde till att myndigheter gjorde ett besök i mannens 100 kvadratmeter stora lägenhet.
I sovrummet hittades mannen död omgiven av fåglar, sopor och insekter, skriver El País.
Grannen: "Alltid ensam"
Enligt grannar som tidningen pratat med ska mannen ha levt isolerad och inte haft någon kontakt med sin familj, däribland en son och en dotter.
– Han var en man som inte gav sig in i konflikter. Alltid ensam, hälsade, gjorde sitt eget. När vi slutade se honom trodde vi att han var på ett äldreboende, säger en granne.
Under åren som mannen varit död ska pensionen fortsatt ha betalats ut. Kostnader för el och vatten ska också ha dragits automatiskt, vilket gjort att det såg ut som att han fortfarande levde.