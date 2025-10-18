Nyheter24
Trump friger fängelsedömd republikan

Publicerad: 18 okt. 2025, kl. 00:21
Uppdaterad: 18 okt. 2025, kl. 08:17
George Santos och Donald Trump.
George Santos och Donald Trump. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT &Alex Brandon/AP/TT

USA:s president Donald Trump friger den före detta republikanske kongressledamoten George Santos, uppger presidenten på Truth Social.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Donald Trump, USA

Trump meddelade att han omvandlat straffet för Santos natten mot lördag svensk tid.

Santos dömdes i april i år till drygt sju års fängelse för bedrägeri och identitetsstöld. Han har själv erkänt att han lurat givare och stulit nära ett dussin personuppgifter, bland annat från egna familjemedlemmar, för att finansiera sin valkampanj.

Frigivningen av Santos gäller med omedelbar verkan, skriver Trump på sin sociala medie-plattform Truth Social.

Första gången på 20 år

Den omstridde republikanen Santos uteslöts ur USA:s representanthus i december 2023 sedan en granskning funnit "överväldigande bevis" om lögner och ekonomiskt fifflande. Bland annat fick han arbetslöshetsersättning trots att han arbetat, dessutom stoppade han kampanjbidrag i egen ficka.

Det var första gången på 20 år, och bara sjätte gången i den amerikanska historien, som en ledamot i representanthuset kastats ut ur kammaren.

