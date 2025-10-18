Trump friger fängelsedömd republikan

USA:s president Donald Trump friger den före detta republikanske kongressledamoten George Santos, uppger presidenten på Truth Social.

Trump meddelade att han omvandlat straffet för Santos natten mot lördag svensk tid.

Santos dömdes i april i år till drygt sju års fängelse för bedrägeri och identitetsstöld. Han har själv erkänt att han lurat givare och stulit nära ett dussin personuppgifter, bland annat från egna familjemedlemmar, för att finansiera sin valkampanj.

Frigivningen av Santos gäller med omedelbar verkan, skriver Trump på sin sociala medie-plattform Truth Social.

FOTO: Mark Schiefelbein

Första gången på 20 år

Den omstridde republikanen Santos uteslöts ur USA:s representanthus i december 2023 sedan en granskning funnit "överväldigande bevis" om lögner och ekonomiskt fifflande. Bland annat fick han arbetslöshetsersättning trots att han arbetat, dessutom stoppade han kampanjbidrag i egen ficka.