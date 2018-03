Vad tänker du på när jag säger Life, Vanilla, Cherry och Zero? Förutom E-type, Ice, Neneh och hunden från The Nightmare Before Christmas så är de alla också olika slags Coca-Cola-sorter.

Nu planerar Coca-Cola att expandera sin verksamhet genom att lansera sin första alkoholhaltiga dryck någonsin, enligt Financial Times.

Du undrar ju säkerligen nu: Hur lägger jag vantarna på den här drycken? Tja – har du vägarna förbi Japan så ska det nog inte vara ett problem.

I Sverige? Dessvärre lönnlöst.

– Coca-Cola har alltid fokuserat på helt icke-alkoholhaltiga drycker och det är ett blygsamt experiment på en liten del av vår marknad, säger Jorge Garduño, chef för Coca-Colas Japan-verksamhet, i ett uttalande.



En snabbt växande marknad



Just alkoläsk i Japan är en otroligt snabbt växande marknad och har sedan 2013 växt i popularitet med cirka 25 procent per år.

Dryckerna brukar innehålla en procenthalt på mellan 3 och 8 procent – så variationen är allt från en folköl till en stor stark.

Chu-Hi kommer Coca-Colas variant att heta.

Och nu med intåget av Coca-Cola så får vi se om den procenten, i popularitet alltså, fortsätter att stiga i den raska takten.

Ingen succé ännu



I nuläget har drycken ännu inte slagit igenom på den Japanska marknaden.

Det ligger nämligen ett experimentellt tillvägagångssätt bakom succén där stora destillerier har testat en hel del ganska märkliga smaker för att hitta det rätta för kunden.

Några av smakerna som de har testat genom åren har varit yoghurt, vild basilika och körsbär.

Ja – hur det än går så är det väldigt spännande! Vem vet, en dag kanske vi kan handla Chu-Hi på systembolaget här i Sverige.

