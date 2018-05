Idag är det ett år sedan den tragiska händelsen i Manchester, England.

Den 22 maj, 2017, hade amerikanska artistenkonsert i Manchester, England. När spelningen var slut, och lamporna hade tänts i lokalen, hördes explosioner på Manchester Arena.

Explosionerna skedde precis vid utgången, när besökarna var på väg ut från arenan. Upp mot 20 000 personer ska ha befunnit sig på plats. Många av besökarna var barn, så unga som runt nio år.

22 människor omkom och minst 139 skadades. Manchesterpolisen bekräftade vid en presskonferens att det var en självmordsbombare som hade sprängt sig med en hemmagjord bomb. Även gärningsmannen omkom. Senare bekräftade man att händelsen var en terroristattack, det kan du läsa mer om här.

Många kom för att sörja offren. Bildkälla: Emilio Morenatti/TT

Konsert tillägnad offren



Efter terrorattacken hade Ariana Grande en välgörenhetskonsert för att bland annat samla in pengar till offrens anhöriga.

Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Take that, Usher, Pharell Williams och Niall Horan uppträdde tillsammans med Ariana Grande under den tre timmar långa konserten i Manchester. Nästan 50 000 människor kom till välgörenhetskonserten.

Ariana började konserten med låten "Be alright" som handlar om att allt kommer att bli bättre, samtidigt som en video med gråtande människor spelades upp i bakgrunden.

Alla pengarna som Ariana samlade in under konserten gick till offrens anhöriga.



Låt oss aldrig glömma.



Låt oss aldrig glömma den hemska händelsen. Bildkälla: Emilio Morenatti/TT.

Här kan du läsa mer om vad som hände efter Arianas konsert. Här kan du läsa om välgörenhetskonserten som Ariana hade för att hedra offrens anhöriga.



Se bilderna i klippet ovan från händelsen som visar varför vi aldrig får glömma den fruktansvärda händelsen.



