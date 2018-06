Supporterbråk efter Sverige-Tyskland – se bilderna här

Sverige fick se sig besegrade i matchen mot Tyskland på midsommardagen trots fint spel i över 90 minuter. Det avgörande målet i matchen kom efter en frispark från Tysklands mittfältsstjärna Toni Kroos. Direkt efter att slutsignalen löjd över Olympiastadion Fisjt i Sotji så utbröt bråk mellan de båda nationernas avbytarbänkar där både ledare och spelare tillslut blev inblandade.

Men det var inte enbart i Ryssland som känslorna tog över utan på en VM-fest i Oslo fick ett antal supportrar från Tyskland och Sverige nog av varandra och gick till attack.

Tysklands Toni Kroos sätter bollen i mål. Bildkälla: Sergei Grits/TT



Det var på den arrangerade VM-festen i Kontraskjæret i Oslo som bråket började efter att Toni Kroos satt bollen i mål. Efter slutsignalen så var bråket i full gång, skriver Nettavisen.

Jonas Giæver som är journalist på Nettavisen var på plats och såg bråket berättade för tidningen om händelseförloppet.

– Det utbröt ett bråk mellan tyska och svenska fans på Kontraskjæret. Fansen rök ihop två gånger, den första gången var när Kroos gjorde mål och sen eskalerade det efter slutsignalen, förklarade Jonas Giæver för Nettavisen.

– Det var någon som försökte att stoppa bråket men samtidigt drogs allt fler in. Människor föll över bord och bänkar samtidigt som öl kastades, berättade Jonas Giæver.

Jonas Giæver förklarade även att händelsen var så dramatisk att han var tvungen att lämna området kort därefter och att vakterna inte ingrep förrän efter tio minuter, skriver Nettavisen.

Bråket mellan supportrarna urartade under lördagskvällen. Bildkälla: Jonas Giæver/Nettavisen

Oslopolisens operationschef Tor Gulbrandsen berättade för Nettavisen att de inte fick in något larm om slagsmålet men förklarade att det under just detta VM varit mer bråk än tidigare.



– Det har varit hetsig stämning utanför området ett par gånger, bland annat så har vi haft en händelse där en person slog en glasflaska i huvudet på en annan. Händelser som varit har resulterat i antingen gripande eller att vi avvisat personerna från området, berättar Tor Gulbrandsen för Nettavisen.

Bild från bråket mellan tyskarna och svenskarna i Kontraskjæret. Bildkälla: Jonas Giæver/Nettavisen

Sverige spelar den sista gruppspelsmatchen i VM nu på onsdag och man har fortfarande chans att ta sig vidare till åttondelsfinalen.