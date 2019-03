The Prodigy-sångaren Keith Flint är död – blev 49 år

Artisten och sångaren Keith Flint är död. Sångaren, som framförallt är känd för att ha frontat bandet The Prodigy, hittades död i sitt hem i Essex, södra England, under måndagen. Flint blev 49 år gammal, skriver The Sun.

Det finns i nuläget ingen brottsmisstanke bakom hans dödsfall.



Förklarades död på plats

Polisen larmades till sångarens hem under måndagsmorgonen just efter klockan klockan 8. Där påträffades Flint i sin lägenhet och polisen förklarade honom död på platsen.

Artikeln uppdateras...