31-årig man fick livsfarlig infektion – efter han använt tops i örat

Det är ingen nyhet att man helst ska undvika att använda tops i öronen. En av anledningarna till det är för att du trycker in vaxet längre in i öronen när du petar in en bomullspinne där. Det kan leda till problem med såväl hörseln samt ge infektioner, något du kan läsa mer om här.

Men ibland så går det inte att undvika den där bomullspinnen ändå. Det bara kliar och kliar och det finns inget annat att göra än att peta lite, lite grann.

Det var något som en 31-årig man från Storbritannien gjorde. Men det han inte visste när han stoppade in topsen i örat var att han nästan skulle dö av den.

Bakterien nådde hjärnan

Efter att mannen rengjort sitt öra med bomullspinnen fick han kraftiga kramper och kollapsade. Han drabbades nämligen av en livsfarlig öroninfektion, som sedan nådde upp till hans hjärna, rapporterar Mirror.

Enligt Dr. Alexander Charlton, som är öron-, näsa- och halsspecialist vid University Hospital Coventry, så kom anfallen troligtvis från infektionen eller det tryck som det orsakade hans hjärna, skriver Mirror.

På sjukhuset var 31-åringen tvungen att göra en skiktröntgen på huvudet. Man såg bland annat att det fastnat bomull i mannens öra och han fick då genomgå en mindre operation för att ta bort det. Operationen gick bra och mannen tillbringade en vecka på sjukhus och sedan ytterligare två månader med antibiotika. I dag mår han bra utan några hörsel- eller hjärnproblem.

Från och med nu kommer mannen aldrig mer använda bomullspinnarna.

Använd inte tops!

I stället för att använda tops är faktiskt olivolja det enda du behöver för att göra rent ditt öra från vax. Du behöver endast några droppar av oljan för att göra rent öronen.

Enligt National Health Service (NHS) ska du absolut inte använda tops eller dina fingrar för att ta bort öronvax. Om du istället bara låter det vara kommer det att komma ut av sig själv efter ett tag. Men om du får så mycket vax att det blockerar ditt öra råder de dig att ta två till tre droppar olivolja i örat två gånger per dag i några dagar. Efter två veckor ska då klumpar av vax falla ut.

Nyheter24 har tidigare skrivit om vad du faktiskt kan använda tops till. Det kan du läsa mer om här!