FN varnar: Flera terrorattacker i Europa väntas innan årets slut

Trots IS militära nederlag i Syrien och Irak utgör terrororganisationen fortfarande ett hot, detta enligt en ny FN-rapport. Rapporten har samlat information från medlemsstaternas underrättelsetjänster. Enligt rapporten försöker IS-ledare nu skapa förutsättningar för flera attentat i Europa, skriver The New York Times.

Kan ha påbörjat utplacera sprängämnen

Rapporten varnar mer specifikt för att en våg av internationella terrorattacker kan komma från IS före årets slut. Syftet med dessa attacker ska bland annat vara att "förvärra befintliga meningsskiljaktigheter och oro" i europeiska länder.

Även om IS kapacitet fortfarande ska vara begränsad menar rapporten att terrorgruppen redan kan ha särskilda mål i sikte samt att sprängämnen kan ha börjat utplaceras.

Många medlemmar fortfarande vid liv

Det framgår även att av de 40 000 utländska medborgare som ursprungligen anslöt sig till IS uppskattas cirka 30 000 fortfarande vara vid liv. En del av dessa förväntas ansluta sig till terrorgruppen al-Qaida, andra förväntas bilda nya terrororganisationer.

