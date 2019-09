Fem dödsfall kopplas till e-cigaretter – myndighet varnar

Under den senaste tiden har en våg av dödsfall relaterade till e-cigaretter uppkommit i USA. Under fredagen framkom tre dödsfall från staterna Minnesota, Indiana och Kalifornien. Det finns även två tidigare dödsfall från Illinois och Oregon.

450 sjukdomsfall

Utöver dödsfallen utreder myndigheten även ett ökat antal lungsjukdomar som uppkommit i relation till e-cigaretter. I nuläget har totalt 450 sådana fall rapporterats fördelat på 33 stater i USA.

"Det pågår uppenbarligen en epidemi som kräver ett omedelbart agerande", skriver Harvard-läkaren David C Christiani i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine.

Berit Roald/NTB Scanpix/TT

Utredning pågår

För att förhindra ytterligare fall uppmanar den amerikanska hälsomyndigheten befolkningen till att avvakta med rökandet av e-cigaretter tills de färdigställt utredningen.

Samtidigt arbetar myndigheten med att undersöka exakt vad i produkten som orsakar sjukdomsfallen. Myndigheten har hittills kunnat konstatera att det främst är unga personer som drabbas, skriver The New York Times.

E-cigaretter i Sverige

E-cigaretter marknadsförs som ett säkrare alternativ till rökning. Även i Sverige finns produkten – något Folkhälsomyndigheten uttryckt sig skeptiska till. Till exempel påpekar myndigheten att de långvariga hälsoeffekterna av e-cigaretter ännu inte är utredda.

Läs även: Chance, 18, vejpade i över ett år – fick lungkollaps