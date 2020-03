Maskerade män tog sin in på sjukhus – för att stjäla handsprit

Coronaviruset fortsätter att sätta skräck i världen.

Det totala antalet bekräftade smittade i världen är nu uppe i 170 239 människor.

6 526 personer har dött, 77 789 personer har tillfrisknat och i Sverige har vi 1 059 bekräftade fall varav 6 personer som har dött (Källa från Worldometers)

Covid-19 sätter skräck i en hel värld. Bildkälla: SHUTTERSTOCK

På affärerna runtom i landet kan man se att människor bunkrat både mat och toalettpapper. Men en sak som är totalslut – det är handsprit. Detta gjorde bland annat att ett apotek tidigare i veckan tvingades tillkalla polis efter att en man upplevts som hotfull efter att fått reda på att handspriten var slut.

Bild från affär där hyllorna ekar tomma. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

Människor bunkrar toalettpapper. Bildkälla: TT/Nyhetsbyrån

Någonting liknande hände under måndagen i Köpenhamn då tre maskerade män bröt sig in på ett sjukhus i Köpenhamn för att stjäla just – handsprit, rapporterar Ekstrabladet.

När polisen kom till platsen var männen borta – men Köpenhamnspolisen har videoövervakning från platsen och registreringsnumret på männens bil.

