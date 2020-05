Förutspådde The Simpsons coronaviruset? Se det kusliga klippet

Serien The Simpsons har vid ett flertal tillfällen lyckats förutspå händelser. En av de mest kända är att serien förutspådde att Donald Trump skulle bli president, men serien har också lyckats pricka in både slutet i Game of Thrones och en Nobelpristagare.

Nu har de alltså gjort det igen, vilket bland annat ABC News uppmärksammat. I ett avsnitt från 1993, hela 27 år sedan, förutspår de både coronapandemin och de mördargetingar som nu setts i USA.

Sjukdom sprids från fabrik

I avsnittet som heter “Marge in Chains” sprids en sjukdom från en fabrik i Japan via den nya produkten “Juice Looseners” när en fabriksarbetare nyser i förpackningen.

Fabriksarbetare nyser i förpackningen. Bildkälla: Youtube

När förpackningarna anländer till och öppnas i Springfield släpps bakterierna ut och folk blir sjuka. I serien kallas sjukdomen “The Osaka Flu”.

Bakterierna sprids. Bildkälla: Youtube

Stadens invånare kräver ett botemedel utanför sjukhuset och i tumultet välter en lastbil. I lastbilen finns lådor som det står “Killer Bees” på och getingarna svärmar ut när lådorna går sönder.



Getingarna släpps ut. Bildkälla: Youtube

Se klippen här och här.

"Bara tillfälligheter"

Bill Oakley som var med och skrev avsnittet “Marge in Chains” kritiserar kopplingen till coronapandemin. Han säger att det bara var ett skämt inspirerat av influensa som slog till mot Hong Kong 1968.

– Det är bara tillfälligheter, avsnitten är så gamla att historien upprepar sig, sa han till The Hollywood reporter.

Men visst finns det väldigt många kusliga likheter?