Forskare varnar: Nytt virus upptäckt bland grisar i Kina

2020 har varit pandemins år.

Under våren har covid-19 spridits över hela världen, och faran är långt ifrån över. I nuläget har över 500 000 människor dött världen över av sjudomen, samtidigt som över 10 miljoner bekräftats sjuka.

Men nu kommer rapporter om ett helt nytt virus, som upptäckts i Kina.

BBC skriver att det handlar om ett influensavirus som upptäckts hos grisar i Kina. Forskare är oroade, eftersom viruset i nuläget kan spridas från grisar till människor.

Just nu kan viruset inte spridas mellan människor, men om viruset skulle mutera och börja spridas mellan människor skulle en ny pandemi kunna bryta ut, varnar forskare i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences.

I artikeln varnar man också för att människor inte skulle vara immuna mot influensan.

Kina är världens största konsument av griskött (Foto:Shutterstock)

Forskare vill nu att smittade grisar sak övervakas, och att åtgärder för att undersöka anställda vid slakterier och farmar ska sättas in omedelbart.

Svår influensa 2009

2009 spreds den så kallade svininfluensan över världen, en sjukdom som kan ha dödat över en halv miljon människor. Skulle en liknande sjukdom spridas nu när stora delar av världens sjukvård redan är ansträngd, skulle det kunna få förödande konsekvenser.

Kina är världens störta konsument av fläskkött, och den genomsnittlige medborgaren äter 40 kilo gris om året.

