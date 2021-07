Det var i början av 2000-talet som den decentraliserade hacker- och aktivistgruppen Anonymous kom till världen och skapade oro bland enskilda makthavare såväl som hela nationer.

Sedan dess har hackerkollektivet utfört några av världens mest omfattande it-attacker – hela tiden styrda av sin tagline:



"We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us."

1. Anonymous angrepp mot Scientologikyrkan

Det var när den amerikanska scientologikyrkan, i början av 2008, försökte ta bort en uppmärksammad intervju med scientologen tillika skådespelaren Tom Cruise som "Project Chanology" tog fart på forumet 4chan.

I en Youtube-video, publicerad av Anonymous den 21 januari 2008, uppgav man att scientologikyrkans agerande var internetcensur och att man nu tänkte fördriva den religiösa organisationen från internet.

Foto: Richard Vogel/AP/TT

Kort därpå blev scientologikyrkan utsatta för flera så kallade DDoS-attacker, vilka vanligtvis har som syfte att överbelasta webbsidor och datasystem så pass mycket att de kraschar.



Utöver detta faxade hackergruppen tusentals helt svarta dokument och beställde hundratals pizzor till kyrkans lokaler.

2. Anonymous och "Operation Avenge Assange"

I december 2010 började det storma kring WikiLeaks och de visselblåsare som delade hemlighetsstämplade dokument på webbplatsen.

När bland andra PayPal, Visa och Mastercard till slut stoppade möjligheten att, via deras banktjänster, stödja Wikileaks arbete angreps de av Anonymous med DDoS-attacker. Resultatet? Företagens hemsidor kraschade fullständigt.

Julian Assange. Foto: Frank Augstein/AP/TT

Senare när WikiLeaks-grundaren Julian Assange greps i London, misstänkt för sexuella övergrepp i Sverige, samordnade Anonymous en attack mot Åklagarmyndigheten. Med över 500 datorer som medverkade i attacken kraschade även Åklagarmyndighetens hemsida.

3. Anonymous it-attacker under arabiska våren

Under den arabiska våren genomförde hackernätverket ett flertal it-angrepp.

Bland annat använde man DDoS-attacker mot den tunisiska regeringen och dess olika webbplatser. Inte nog med att dessa kraschade, de användes även av Anonymous för att sprida ett meddelande där de fördömde regeringens våldsamma tilltag mot demonstranter.

Foto: Michel Euler/AP/TT

Även under revolutionen i Egypten 2011 lyckades Anonymous överbelasta det regerande partiets sajt och denna låg nere ända fram till att president Hosni Mubarak lämnade sitt ämbete.

Med det sagt fanns det även ett fåtal personer inom hackerkollektivet som istället tog regimernas sida – däribland i Libyen där vissa Anonymous-hackare som sympatiserade med diktatorn Muammar Gadaffi istället försökte gå till motattack.

Källa: National Post, The Age och Al Jazeera