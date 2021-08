1. Charles "Carl" Panzram

Seriemördaren Charles "Carl" Panzram erkände totalt 21 mord under 1920-talet, men dömdes endast för fem av dem. Panzram misstänks dock ha begått över 100 mord runtom i USA.

Charles "Carl Panzram. Foto: Zip Lexing/Alamy/Stella Picture

"Under min livstid har jag mördat 21 människor, begått tusentals inbrott, rån, stölder, mordbränder och, sist men inte minst, har jag begått sodomi gentemot mer än 1 000 män, skrev Panzram i ett uttalande från fängelset och avslutade:

"För alla dessa saker är jag inte det minsta ledsen".

Panzram avrättades 1930.

2. David Berkowitz

David Berkowitz, även känd som Son of Sam, sköt ihjäl sex personer och lämnade sju personer svårt skott- och knivskadade i New York City under mitten av 1970-talet.

Enligt egen utsago begick han morden på uppdrag av en demon som tagit över hans granne Sams hund – därav smeknamnet Son of Sam.

David Berkowitz. Foto: AP/TT

De kallblodiga dåden plågade inte Berkowitz det minsta.

"Jag bokstavligt talat sjöng för mig själv påväg hem, efter mordet", har Berkowitz sagt enligt All That's Interesting.

Seriemördaren är nu 68 år gammal och avtjänar sex livstidsstraff.

3. H.H. Holmes

Även om Herman Webster Mudgett, mer känd som H.H. Holmes, erkände 27 mord dömdes han bara för ett av dem 1895.

Han misstänks emellertid ha begått över 200 mord, och har därför blivit känd som USA:s första seriemördare.

H.H. Holmes. Foto: Historic Collection/Alamy/Stella Pictures

"Jag föddes med djävulen i mig. Jag kunde inte rå för det faktum att jag var en mördare, inte mer än vad en poet kan rå för sin drift att dikta", sa Holmes under sitt erkännande enligt "The Devil in the White City" av Erik Larson.

4. Peter Kürten

Under flera månader år 1929 satte Peter Kürten, även känd som Vampyren av Düsseldorf, skräck i den tyska staden Düsseldorfen.

Seriemördaren, som fick sitt smeknamn eftersom han drack mordoffrens blod, dömdes för nio mord och sju mordförsök och avrättades med giljotin 1931.

Peter Kürten. Foto: DDP/Stella Pictures

Enligt boken "Cannibal Serial Killers: Profiles of Depraved Flesh-eating Murderers" av Berry-Dee Christopher ska Kürten ha sagt följande till bödeln:

"När mitt huvud huggits av, kommer jag fortfarande att höra, om så bara i ett ögonblick, ljudet av mitt eget blod som forsar ur stumpen av min nacke? Det vore en njutning att avsluta alla njutningar med".



5. Richard Ramirez

Seriemördaren tillika serievåldtäktsmannen Richard Ramirez bröt sig in i en rad hem i och omkring San Francisco under mitten av 1980-talet och gjorde sig känd som The Night Stalker eller The Valley Intruder.

Han dömdes 1989 för bland annat 13 mord, fem mordförsök och elva sexuella övergrepp.

Richard Ramirez. Foto: Los Angeles Police Department/AP/TT

Utöver att han vid flera tillfällen ska ha sagt att han "älskar blod" och "älskar att se människor dö" ska Ramirez även ha delat med sig av skrämmande detaljer om vad han gjort med sina offer.

"Jag mördade någon och sedan tog jag en kamera och ställde en timer så att jag kunde sätta dem upp och ta vår bild tillsammans", sa Ramirez enligt en rapport upprättad av chefspolisen Jim Ellis.