De riskerar 15 000 i böter – på grund av sin bostad

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 19:30
Danska kronor, skyddsdräkt.
Vissa kan tvingas betala dryga böter, om asbest hittas i hemmet. Foto: Stella Pictures & Claudio Bresciani/TT

Vissa kan riskera saftiga böter om det upptäcks asbest i bostaden.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

1982 trädde asbesförbudet i kraft i Sverige. Det farliga materialet kan dock fortfarande finnas kvar i bostäder och fastigheter som byggdes innan det.

Asbest i bostaden kan ge dryga böter

I vårt grannland Danmark har dock nya regler bidragit till att många riskerar saftiga böter.

Fjordavisen skriver nämligen om att det numera är olagligt för privatpersoner att hantera det farliga materialet, och att många helt enkelt inte har koll på var i fastigheten det kan finnas asbest. 

Foto: Krister Sørbø/NTB/TT
Foto: Krister Sørbø/NTB/TT

Privatperson kan tvingas böta 15 000 kronor

Även om de flesta är medvetna om hälsoriskerna asbest kan medföra så kan konsekvenserna av okunskap resultera i böter på 15 000 danska kronor. 

Enligt sajten handlar det dock inte om att straffa danska privatpersoner utan snarare om att värna deras hälsa. 

Enligt Fjordavsien kan dolda källor till asbest i bostaden vara takplåtar, isoleringsmaterial och ventilationskanaler. Så de danskar som har asbest i bostaden kan med andra ord förvänta sig dryga böter om det farliga materialet upptäcks vid en renovering eller ombyggnation.

