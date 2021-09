Gisslandrama på buss i Tyskland – misstänkt gärningsman gripen

Det var under tisdagskvällen som autobahn 9 mellan Hilpolstein och Greding i Bayern, i de södra delarna av Tyskland, fick spärras av i bägge riktningar.

Detta efter att en man tagit gisslan ombord på en utländsk buss.

Detonationer hördes under gisslandramat

Enligt tyska Bild ska någon typ av konflikt ha uppstått på bussen, och därefter ska tre personer ombord ha tagits som gisslan av den misstänkte gärningsmannen.

I samband med gisslansituationen ska tre detonationer ha hörts. Det är ännu okänt vad som kan ha gett upphov till de höga smällarna.

Gärningsmannen gripen av tysk polis

Vid 22-tiden meddelade den lokala polisen, via ett inlägg på Twitter, att en man kunnat gripas under odramatiska former.

Gisslan, som ska vara oskadd, ska ha kunnat ta sig av bussen för egen förmåga.