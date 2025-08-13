Nyheter24
Normal öppnar ny butik – ger ut gratis produkter

Publicerad: 13 aug. 2025, kl. 06:30
Genrebild. Foto: Mickan Mörk/TT & Christine Olsson/TT

I slutet av månaden öppnar Normal en helt ny, 208 kvadratmeter stor butik i Danmark.

Alice Adler
Lågpriskedjan Normal finns i dag i Sverige, Danmark, Norge, Nederländerna, Frankrike, Finland, Portugal och Spanien, och har fler än 900 butiker sammanlagt. 

Kedjan, som öppnade för första gången år 2013, erbjuder ett brett sortiment av både skönhetsprodukter, saker för hemmet och snacks. 

Normal öppnar ny butik i Danmark

Den 27 augusti öppnar Normal en helt ny butik i Aalborg i Danmark, skriver kedjan i ett pressmeddelande. Butiken kommer att ligga i Vestbyen i en 208 kvadratmeter stor lokal. 

– Öppningsdagen är alltid något alldeles speciellt, och en dag vi ser fram emot väldigt mycket. Varje gång, säger Lars Bjerring, landschef för Normal Danmark. 

Ger bort gratis produkter vid öppning

I samband med invigningen av den nya butiken kommer det även hållas i en stor öppningsfest, med både tävlingar, musik och giveaways där besökarna har möjlighet att få med sig gratis produkter hem. 

Några av de populära varumärken som går att hitta på Normal är Aussie, Garnier, Max Factor, Oral-B, Gillette, L'Oréal Paris, Libresse och många fler. 

