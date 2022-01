Sturska demokrater siktar på guvernörspost

Fakta: Befolkningen i Texas USA genomför folkräkningar vart tionde år. Efter den som gjordes 2020 och innefattar prognoser för 2021, ser befolkningen i Texas i nuläget ut så här, uttryckt enligt hur man i USA definierar etniska grupper: Totalt antal invånare: 29,5 miljoner (att jämföra med 25,1 miljoner 2010) Varav: Andel som endast ser sig som vita: 41 procent Andel spansktalande/latinos: 40 procent Andel svarta/afroamerikaner: 13 procent Andel asiater/personer med asiatiskt ursprung: 5 procent Vidare har 84 procent minst en gymnasieexamen (high school). 30 procent har en universitets- eller högskoleexamen. Medianinkomsten för ett hushåll ligger på 62 000 dollar, motsvarande 560 000 kronor. 13,4 procent lever under fattigdomsgränsen. Källa: Census.gov

— Bet-o-o-o! Bet-o-o-o! Bet-o-o-o!

I folkmassan syns människor av olika åldrar och etnicitet, de allra flesta hållande svartvita "Beto for Texas"-skyltar.

— Jag hoppas på ett lyft för kvinnors rättigheter och att aborträtten stärks, säger den föräldralediga Austinbon Georgia Pelies.

— Våra folkvalda är kvinnofientliga och har mest sina egna intressen för ögonen. Politiker från båda partier behöver bli snällare.

Föräldralediga Austinbon Georgia Pelies hoppas på snällare politiker. Fotot togs strax innan den demokratiska guvernörskandidaten Beto O'Rourke höll kampanjmöte i Austin i Texas.

Stigande stjärna

Beto O'Rourkes kandidatur var efterlängtad i demokratiska kretsar, när den offentliggjordes i mitten av november. Många hade hoppats på att just han skulle utmana den sittande guvernören, Trumplojale Greg Abbott, i mellanårsvalet i november. O'Rourke beskrivs ofta som en stigande stjärna inom partiet. Tidigare har han bland annat gett den dåvarande presidenten Donald Trump svar på tal om hans gränspolitik samt jämförts med partikamraten Barack Obama.

— Tillsammans klarar vi det, ropar han nu uppfordrande från scenen och får jubel till svar.

Den tidigare kongressledamoten Beto O'Rourke är en stigande stjärna inom Demokraterna. Inför höstens val har han utmanat Texas sittande guvernör, republikanen Greg Abbott.

Gänglige O'Rourke, i keps och svarta jeans, lovar ett mer pålitligt elnät än det som gick sönder förra vintern, när Texas upplevde en dödlig köldknäpp. Och han gör utfästelser om jobb, något striktare vapenlagar, skyddad rösträtt och bevarad aborträtt.

— Greg Abbott litar inte på att Texas kvinnor kan fatta beslut om sina egna kroppar. Det ska vi ändra på, lovar han.

Ligger under

"Beto" har dock en brant uppförsbacke framför sig. Under sitt första dygn som kandidat samlade han förvisso in hisnande 2 miljoner dollar, motsvarande drygt 18 miljoner kronor, vilket hans kampanj säger är det mesta en demokratisk guvernörskandidat samlat in någonsin under motsvarande tidsperiod, enligt Texas Tribune.

Men han har tidigare förluster bakom sig. 2018 misslyckades spanskspråkige O'Rourke när han utmanade ärkekonservative Ted Cruz om dennes plats i senaten. Och han ligger under mot Greg Abbott i opinionsmätningarna, i december med närmare 15 procentenheter.

Abbott å sin sida har inte varit sen med att koppla O'Rourke till vad han kallar "president Bidens radikala, liberala agenda". Under kampanjmötet i parken cirklar en bil runt torget och trumpetar ut Abbotts budskap.

Texas republikanske guvernör Greg Abbott anlägger moteld vid den demokratiske guvernörskandidaten Beto O'Rourkes kampanjmöte i Austin. En bil med budskapet "Fel för Texas" och en bild på O'Rourke cirkulerar runt mötet.

Vill ha jämställdhet

Bland O'Rourkes anhängare är stämningen dock hög. Åhörarna dansar, visslar och klappar i händerna – inte minst i den långa selfie-kö som ringlar mot huvudpersonen efter framträdandet.

— Jag hoppas på positiv förändring, på Beto här och på (demokraten) Stacey Abrams i Georgia, säger psykologen Jill Flores.

— Viktigast nu är att vi får ekonomisk jämställdhet och lika rättigheter i USA. Den desinformation som sprids om bland annat covid-19, måste också stoppas.

Psykologen och demokraten Jill Flores hoppas på ekonomisk jämställdhet i USA.

Santiago Hernandez, som pluggar statsvetenskap, håller med. Han framhåller vikten av att stärka rösträtten och att statsapparaten är transparent – och han säger att han tycker att Beto O'Rourke är en fantastisk motståndare till Greg Abbott.

Pluggkompisen Vedika Chaci instämmer. Hon tycker att Abbott och Republikanerna har blivit alltför extrema och religiösa och säger att de står i vägen för en progressiv förändring.

Santiago Hernandez, som pluggar statsvetenskap, hoppas att demokraten Beto O'Rourke kan ge republikanen Greg Abbott en match om guvernörsposten i Texas.

Allt mer lilafärgad

Ett skäl till att de unga väljarna, och Demokraterna i stort, är hoppfulla är att Texas – som länge varit känt som ett republikanskt rött fäste – är på väg att förändras.

Den senaste folkräkningen som färdigställts under 2020 visar att minoriteter, främst svarta, spansktalande och asiater, stått för 95 procent av befolkningstillväxten de senaste tio åren. Eftersom minoriteter oftare brukar rösta på Demokraterna, vars partifärg är blå, håller Texas sakta på att färgas lila. I nuläget utgör vita omkring 40 procent av befolkningen, noterar tidningen Texas Tribune.

Demokraterna trummar upp entusiasm vid guvernörskandidaten Beto O'Rourkes kampanjmöte i Austin i Texas.

Men det innebär inte att det är lätt för Demokraterna. Dels försöker Republikanerna intensivt värva spansktalande, som i många fall har sina rötter i katolska länder och därmed – liksom Republikanska partiet – är emot abort och för en mer traditionell familjepolitik. Dessutom har Texas republikanstyrda delstatsparlament infört en vallag som kritiker anser gör det svårare för minoriteter att rösta.

— Rösträtten är en prioriterad fråga, konstaterar Angelica Luna Kaufman, kommunikationschef för Texas Demokratiska parti.

— I övrigt vill vi prata med väljare om sakpolitiken och påminna dem om allt som står på spel i nuläget. Detta så att de kan göra sina val baserade på fakta, inte desinformation.