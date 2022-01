"Sir Tony" slår tillbaka mot kritiken

En av mottagarna var Tony Blair, landets premiärminister från 1997 till 2007, som på Twitter kallade utmärkelsen "en oerhörd ära".

Men utnämnandet har inte fallit i god jord hos alla. Under de dryga två veckor som passerat har flera namninsamlingar dragits igång med krav på att riddartiteln dras tillbaka, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Krigsbrott

På söndagskvällen hade den största av dem samlat en bra bit över 1,1 miljoner människor. Initiativtagarna bakom uppropet kallar Blair "personligen ansvarig för otaliga civila och soldaters död i flera konflikter", och anklagar honom för krigsbrott.

I en intervju med Times Radio på söndagen kommenterar Tony Blair för första gången den massiva kritiken, och konstaterade att han inte är förvånad.

— Självklart skulle det finnas de som skulle protestera starkt. Det var väntat, säger han.

Enligt Blair accepterade han utnämningen som ett erkännande inte bara för egen del, utan alla engagerade medarbetare som arbetat vid hans sida under hans tid som premiärminister.

Den i dag 68-årige Blair ledde Labourpartiet till en överlägsen valseger 1997, och satte därmed punkt för 18 års konservativt styre.

Sir Tony

Han hyllades under sina tio år vid makten för att ha mäklat fred på Nordirland och för sina insatser för homosexuellas rättigheter, men eftermälet har till stora delar handlat om stödet för den vida kritiserade USA-ledda invasionen av Irak 2003.

— Det finns de som säger att det enda regeringen gjorde var Irak, och ignorerar allt annat vi gjorde, säger Tony Blair i intervjun med Times Radio.

Tony Blairs fullständiga titel, "Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter", är den högsta ridderliga utmärkelsen.

Blair heter egentligen Anthony i förnamn men planerar enligt BBC att kort och gott kalla sig "Sir Tony".

Alla företrädare på premiärministerposten har mottagit liknande utmärkelser från den brittiska kronan.