Fler döda i översvämningarna i Madagaskar

Under helgen drog den tropiska stormen Ana in över Madagaskar, vilket ledde till nya översvämningar i huvudstaden Antananarivo och andra städer. Hittills har 34 människor mist sina liv i ovädret och 55 000 invånare har tvingats lämna sina hem. Många av dem som drabbats är bosatta i den låglänta stadsdelen Analamanga i Antananarivo.

Madagaskars meteorologiska myndighet har utfärdat en varning för ytterligare kraftigt regn under kommande dagar. Flera floder som har översvämmat huvudstaden har fortsatt stigande vattennivåer.

Motorvägen som knyter ihop Antananarivo med landets största hamn Tamatave har på flera ställen skurits av till följd av jordskred och en översvämmad damm.