Ingen samling för fransk vänster

Christiane Taubira var justitieminister i Frankrike 2012–16 under François Hollandes tid som president. Nu vill hon själv bli president. Arkivbild. Foto: TT

Taubira fick slutbetyget "bra plus" i den omröstning via webben där förhandsregistrerade väljare fick betygsätta sju presidentvalskandidater på vänsterkanten. Näst bäst blev det franska miljöpartiets kandidat Yannick Jadot med slutbetyget "ganska bra plus", medan vänsterledaren Jean-Luc Mélenchon fick nöja sig med "ganska bra minus".