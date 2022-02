Sista dagen – 3 000 ovaccinerade kan sparkas

Tidsfristen löper ut under fredagen. Kommunalt anställda i New York som ännu inte vaccinerat sig riskerar därmed att få sparken under dagen, rapporterar New York Times.

I veckan har hundratals demonstranter marscherat över Brooklyn-bron i protest mot stadens ultimatum. Borgmästare Eric Adams har hållit fast vid kravet som hans företrädare Bill de Blasio införde i oktober. Då var 84 procent av stadens 370 000 anställda vaccinerade med minst en dos. Nu ligger andelen på 95 procent. De 3 000 personer som hotas av uppsägning har sedan tidigare skickats hem på obetald tjänstledighet. Men under en pressträff på torsdagen sade Adams att det inte handlade om att de ovaccinerade avskedas. — Människor säger upp sig. Ansvaret är tydligt, säger han enligt tidningen.