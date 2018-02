Oavsett om du vill ha ursnygga myskläder eller uppdatera din stil med coolt streetmode, så är Elly Pistol märket för dig. Här är våra favoriter från deras nyaste kollektion.

1. Schack you och Schack it



De här tröjorna är i det svartaste svarta med detaljer av vitt. Här hittar du hoodien för herrar, och här finns den för damer.



2. Angel who?



Ett par sköna tights sitter aldrig fel. Fungerar både till vardags eller för ett lättare pass på gymmet! De här är lite högre i midjan och slutar precis vid ankeln.



3. Second Base Jacket



Den här jackan är inspirerad av baseboll – därav designen och namnet Second Base. Perfekt vårjacka!



4. Weekendbag med kamouflagemönster



Ska du ut och resa snart? Eller behöver du en rymlig väska till träningen, eller jobbet? Då har du ett säkert kort här.

På insidan är den mönstrad i ett härligt kamouflagemönster. En sådan liten detalj som ändå gör en stor skillnad.

5. Stole You och Stole It



Hoodies som ser bra ut både stängda och öppna är en viktigare grej än du tror. De här är riktigt snygga i sitt gråa och svarta!

Kolla in herrmodellen här, som heter Stole You. Hoodien för tjejer kan du klicka hem här.



6. Oh Yes



Unna dig en supermjuk tröja – som Oh Yes Hoodie från Elly Pistol. Sjukt snygg med sina tydliga symboler över framsida och ärmar.

7. Matcha med Whatever



Varför inte komplettera ovanstående punkt med den här tröjan? Den heter Whatever och finns i hela sex olika storlekar.



8. Croppad Hoodie



Kortare huvtröjor är riktigt snyggt till högmidjade nederdelar. Enkelt att dra över huvudet på gymmet om du av någon anledning skulle vara frusen av dig, till exempel! Här hittar du Crossover Hoodie.



9. Call You Up



Matcha den här hoodien med ett par sköna brallor, eller ett par mörka jeans. Supersnygg med sina rena linjer.

10. Stop It och Stop You



Enkel sweatshirt med ett stort X på framsidan och ärmar med detaljer av ljusgrått. Kolla in tröjan för damer här. Den för herrar kan du klicka hem här.

Fortfarande shoppingsugen? Kolla in hela kollektionen här. Det finns möjlighet att matcha och mixa hur du vill!