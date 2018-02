Inte nog med att det snart är fredag, det är dessutom snart löning. Vi har hittat 15 grymma saker du kan spendera lönen på.



1. Nya hörlurar från Bose



Unna dig nya hörlurar från Bose för det ultimata ljudet när du tränar eller lyssnar på podcast. Dessa är en storsäljare och här blir de dina.

2. Nya sneakers till våren

Unna dig nya sneakers inför våren nu när lönen kommer. Till exempel dessa från Adidas i modellen Gazelle, finns i puderrosa och även flera andra färger här.



3. Unna dig en ny klocka

Hur härligt att unna sig en ny klocka? Denna från Invicta blir din här för 2 145 kronor. Att bära en snygg klocka i guld tillsammans med kostymen ger ett väldigt stilsäkert intryck.

4. Nytt datorfodral till din Mac

Brunt datorfodral anpassat efter mac-datorer. Blir ditt för en sjukt bra deal på 166 kronor här.



5. Ny lampa från Manolo

Är du på jakt efter en ny lampa till hemmet så är denna perfekt. Spana in denna Manolo-lampa som finns i guld, silver och mässing. Denna blir din för 2 519 kronor här, och får rummet att kännas extra stilrent.



6. Ny mobil från Samsung Galaxy S8

Passa på nu när lönen är här och köp en ny mobil! Denna från Samsung med skärm på 5.8 tum har fått toppbetyg och här blir den din för 5 850 kronor.

7. Läderhandskar från HESTRA

Just nu är dessa skinnhandskar från Hestra på rea för endast 345 kronor. Verkligen ett kap du borde unna dig nu när lönen kommer. Håll dig varm om händerna resten av den kyliga tiden.

8. TV från Samsung UE55

Det kan vara dags att införskaffa en ny TV till hemmet. Passa på direkt innan lönen spenderas på annat. Denna från Samsung ligger på topplistorna och den blir din här för 8 990 kronor.



9. Nytt porslin från Rörstrand Ostindia

Sugen på lite nytt porslin till hemmet? Detta blåvita från Rörstrands kollektion Ostindia gör varje dukning extra vårig och romantisk. Finns i flera designer så kolla in det här.



10. Adidas Original Stan Smith

Har du funderat på sneakers men äger inte ett par Stan Smith från Adidas? Då är det dags att införskaffa de populära skorna. Om du inte gillar grönt och vitt som du hittar här finns de även i fler färger, bland annat svart. Köp skorna här för 500 kronor.

11. Väska från WHYRED

På jakt efter en klassisk stilren väska du kan ha med dig till jobbet eller skolan varje dag? Det kan vara denna du har letat efter. Från WHYRED och just nu blir den din för 570 kronor här.

12. Nya solglasögon från Ray-Ban

Härligt att införskaffa sig nya solglasögon nu när våren närmar sig! Just denna modell Round Metal kan du kolla in här som blir dina för under 1 000 kronor. Finns att välja på i många färger.

13. Ett måste för en kaffeälskare

Lyxa till det hemma med en Moccamaster som kokar det perfekta kaffet. Den har två värmeelement för optimal värme och tre manuella droppstopp. Finns i flera olika färger och den blir din här för 1 590 kronor.

14. Träningstights 2XU

Unna dig nya träningskläder, dessa kompressionstights från 2XU håller in och stabiliserar och ger en ökad cirkulation innan och efter träning. Helt enkelt de optimala träningsbyxorna! Här finns de för män för 495 kronor och här är träningstightsen för kvinnor.



15. Läppstift från YSL

Dessa läppstift från YSL återfuktar läpparna och en mjuk känsla som håller hela dagen. Har en doft av mango och finns i flera olika nyanser som du kan välja mellan här.

16. Stolar från Carl Hansen & Son

Med nya stolar lyfter du hela känslan i rummet, särskilt med dessa stilrena från Carl Hansen & Son. De finns i flera olika färger och du kan se alla här!

17. Unna dig en parfym

Unna dig en parfym, eller passa på att köpa en present till någon du tycker om. Denna Sauvage från Dior finns här för 645 kronor. Denna parfym från Hugo Boss hittar du här för 434 kronor.

18. Canon EOS 80d

Är det dags att investera i ett riktigt bra kamera? Då är denna Canon EOS 80D helt perfekt. Fotografera levande och detaljerade bilder med den höga IOS-känsligheten. Här finns denna omtyckta kamera för bäst pris.

