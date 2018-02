Bröllopet är målet, men möhippan är en rolig kväll för bruden att själv stå i fokus med sina vänner. Möhippor kan se ut på helt olika sätt, och här är grejerna för er som vill ha en maxad fartfylld version.



1. Ordensband



Visa vem som är den lyckliga bruden, och vilka som tillhör hennes squad. Här hittar du Team Bride i ett härligt rosa med silvertryck. Här hittar du den för the bride to be.

2. Varning för möhippa



De här trafikkonerna är perfekta för den vilda möhippan eller vilken fartfylld tjejfest som helst. Kolla in dem här.

3. Konfettikanon



Konfetti är alltid roligt. Här får alla medverkande en extra överraskning när det faktiskt är små, rosa penisar som flyger ut ur röret! Hur kul som helst, och perfekt att klicka hem för möhippan.

4. Bokstavsgirlang



Pimpa festlokalen med den här snygga bokstavsgirlangen. En sådan enkel grej som höjer stämningen.

5. Never Have I Ever



I det här populära festspelet kan du få veta saker du kanske inte redan visste om dina vänner. Du läser ett påstående, och om du eller de andra har gjort det som påstås så ska ni dricka eller räcka upp handen.

6. Drinkpinnar



Rör om i drinken med en alldeles speciell drinkpinne – formad som en penis. Kolla in dem här.

7. Snopphatt



Om det är något tillfälle som en rolig hatt passar extra bra – så är det ju vid möhippan. Här hittar du dem.

8. Snoppflaska



Fyll den här flaskan med valfri dryck! Det är ett skruvlock i botten där du enkelt kan hälla drickan. Ultimata grejen till möhippan.

9. Penistandborste



Om möhippan i fråga är på ett annat ställe än hemmaplan är det ju en självklarhet att ta med en tandborste.

Här är en med ett penisformat skaft. Klicka hem den från Partykungen.

10. Sugrör



Pimpa drinkarna med speciella sugrör! Här får du ett 10-pack för bara 39 spänn.

11. Fotoprops



Föreviga minnet av möhippan med roliga selfies och bilder. Ännu bättre blir det med de här coola fotopropsen!

12. Uppblåsbar man



En uppblåsbar docka hör ofta till de pinsamma scenarion som den blivande bruden ska utöva. Just den här dockan har till och med en fluga!