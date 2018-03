May the force be with you! Låt de här prylarna tala för kärleken till Star Wars. Grymt att ge till en vän som kanske fyller år, eller bara för att du vill vara lite extra snäll.

1. En enkel t-shirt



Uppdatera garderoben med en enkel t-shirt. Finns att klicka hem för 199 kronor – du hittar den här.

2. Kalsonger



Här är ett par svarta boxershorts – i sann Star Wars-anda! Darth Vader pryder nämligen de coola kallingarna. Bekväma med en bra passform. En rolig och oväntad present!

Du hittar dem här. För vem faller inte av dessa kalsonger alltså? Finns även i ljusgrått.

3. Hoodie

Här är en rejäl hoodie med det välkända Star Wars-trycket. Kolla in den här. Blir hur snyggt som helst med svarta stuprörsjeans och en skinnjacka till exempel.

4. Stormtrooper Karaff



Servera drycken på bästa sätt – ur en unik karaff i form av Stormtrooper. Du hittar den här.



5. Mössa



Värm öronen och dölj dåliga hårdagar med en snygg mössa. Såklart med Star Wars-tryck på.



6. Darth Vader Morgonrock



Föreställ dig en mysig helgmorgon. Du stiger upp ur sängens värme och vill ha något mjukt och varmt. Då passar ju en morgonrock perfekt. Det bästa av allt är att den här är i Darth Vader-design. Med en mantel!

7. Darth Vader Kakburk





Servera kakor på ett sjukt coolt sätt! Eller ja, vad som helst egentligen. Här hittar du burken.

8. Ölglas



Det här glaset rymmer en hel del! Snygg design i form av Stormtrooper. Här hittar du det.



9. Darth Vader-mugg



Den första koppen kaffe blir säkert ännu godare i den här häftiga muggen. Joina den mörka sidan varje dag med Darth Vader-muggen.

10. R2D2-mugg



Om Darth Vader inte är din grej så kan den här muggen med R2D2 få plats i skåpet istället. Den blir din för knappt 100 spänn.



11. Tofflor



Värm fötterna och strosa runt hemma på bästa sätt. Här hittar du Jedi-tofflorna. Om Yoda hellre får pryda fossingarna med sitt söta ansikte så hittar du dem här. Sist men inte minst så kan R2D2 klickas hem här.

12. Matcha tofflorna med en morgonrock



Den här morgonrocken ser verkligen mysig ut med de vida ärmarna och stora luvan. Kolla in den här.