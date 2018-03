Nu har du chansen att komma undan riktigt billigt på vissa prylar – här är de du inte får missa.

1. Sneakers till honom



För under 500 spänn kan de här snygga skorna bli dina. Med Adidas Cloudfoam är de riktigt bekväma och perfekta för vårens promenader.

2. TV från Sony



Unna dig en ny platt-TV. Den här är hela 55 tum och lovar en grym upplevelse. Kolla in den till det nedsatta priset här.



3. Klassiska Stan Smith



Krispigt vita sneakers är helt rätt i vår – och de här från Adidas är ett par riktiga klassiker. Du hittar dem billigast här.



4. Multikokare



Bjud dina gäster på oerhört god mat – sådant man bara kan drömma om på restaurang. Möjligheterna är oändliga, men speciellt bra är den här på att tillaga kött på helt rätt sätt. Här hittar du multikokaren som är nedsatt med 29 procent.

5. Busenitz från Adidas



Man kan aldrig ha för många par skor! Och speciellt inte när det kommer till härliga sneakers. Du hittar dem här under 500 spänn.



6. Stekpanna med non-stick



Perfekt för den som älskar matlagning – en prisvärd stekpanna som gör matlagningen lite enklare. Här hittar du den billigast.



7. Eltandborste



Ta hand om tänderna med en väldigt bra tandborste. Den här är värd varenda krona, speciellt nu när den är nedsatt i pris.

8. Klocka från Gant



En klocka kan piffa upp vilken outfit som helst. Här är en riktig stilig från Gant. Kan fyndas just nu med 32 procent rabatt.

9. Hörlurar från Bose



De här hörlurarna från Bose är väldigt populära – de har ett fantastiskt ljud, läcker inte och stänger ute andra ljud. De är dock ganska dyra, men finns att klicka hem billigare just nu.

10. Xbox One S



Maxa ditt spelande med Xbox One. Den här har 500 GB utrymme, och har en mindre design. Som plus i kanten får du också ett spel med på köpet. Kolla in den här.

11. Jacka från Peak Performance



Våren är snart här, och du kanske inte behöver en tjock dunjacka. Men vårt land är avlångt, och på vissa ställen kanske det fortfarande behövs – eller så är det en bra investering för nästkommande vinter.

Den populära jackan från Peak Performance är nedsatt i pris just nu. Finns i många härliga färger.

12. Populär parfym



Den här herrparfymen har toppat listorna länge – och den doftar såklart riktigt gott. Spana in den här.

13. Apple TV



Streama enkelt med den nyaste Apple TV:n. Den är nedsatt i pris just nu!



14. Ögonskuggor från Makeup Revolution



För knappt tre hundralappar får du hela 144 ögonskuggor. Du kommer aldrig behöva en ögonskuggspalett igen, för i den här har du allting du behöver.

15. Solglasögon



Le Specs gör riktigt fina solglasögon – här är ett par klassiskt utsvängda för bara 329 kronor. Finns i flera olika färger och glas.

16. Moccamaster



Gott kaffe gör livet så mycket bättre! Med en Moccamaster får du en god kopp varje gång. Här hittar du den billigast.

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.