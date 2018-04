Ta ut svängarna under svensexan, var lite galen och oväntad. Det är en stor livshändelse, och det perfekta ögonblicket att skämma ut din vän lite extra kanske.

1. Ölhjälm



Det här är den perfekta partyhatten! Du kan ha två burkar och sedan dricka med hjälp av sugröret. Inga händer behövs, så smidigt! Kolla in ölhjälmen här.

2. Roligt toalettpapper



Det här toalettpappret har ett tryck av en ledsen brudgum och en glad brud. Spana in det här.

3. Spelet våghals



Maxa festen och unna er många skratt med det här populära festspelet. Ungefär som Sanning eller Konsekvens, fast mycket roligare.

4. Kung i baren



Visa att din vän är kung i baren – med det här stora ölglaset för 69 kronor.

5. Never Have I Ever



Avslöja dina vänner i det här roliga festspelet. Det är en klassiker på de flesta fester, och extra roligt på svensexan. Här hittar du det.

6. Ölglas med snoppmätare



Upp till bevis med det här roliga ölglaset! Du hittar det här.

7. Starka såser



Utmana vänner med det här grymma spelet. Hur starka såser klarar ni av egentligen? Spana in det här.

8. Fyllesvin



Rolig present till kompisen! Perfekt för svensexan. Kolla in ölglaset här.

9. Beer Bong



Här är en mindre och mer portabel version av en Beer Bong. Den kommer till och med fäst i ett halsband, så att någon kan bära den runt halsen!