Vi har listat 10 bars du nu kan köpa till bäst pris nu när sommaren är runt hörnet. Alla finns att köpa här hos Prisjakt.

1. Bars från Barebells nedsatt 33 procent

Desssa bars från Barebells är en stor favorit hos många. Här kan du köpa en hel låda med 12 bars till bäst pris just nu, . De innehåller tjugo gram protein per bar samt lågt kolhydratsinnehåll och lågt sockerinnehåll.

2. Raw-Bite Cashew eller annan smak

Även dessa är en storsäljare på marknaden och funkar både som mellanmål samt att ta innan/efter träningen. En låda med tolv bars blir din här för hos Prisjakt. De är gluten samt mjölkfria och är ekologisk rawfood.

3. Quest Nutrition bars 12 stycken

Dessa bars har smak av Orios cookies and cream och här får du en låda med tolv bars just nu för. De innehåller 20 gram protein per bar och finns i flera olika smaker.

4. Nutramino Lean Protein bar

Här får du sexton bars för endast. Dessa bars innehåller 20 gram protein per bar samt vassleproteinisolat och är sötade med Stevia. Finns att välja mellan fyra olika smaker.

5. Populära bars från Milkyway

Här kan du spana in dessa populära bars från Milkyway. Här hos Prisjakt får du just nu 18 stycken bars för hos Prisjakt.

6. Proteinbar med 64 gram per bar





Här får du 12 Crispy Vanilla and Caramel bars för vilket verkligen är ett kap. Dessa är nya på marknaden men redan väldigt populära. Finns i många olika smaker och innehåller 20 gram protein per bar.

7. Nutrition Swebars hallon/lakrits

Även dessa bars är en storsäljare och här kan du just nu köpa 20 stycken för. Passa på innan de tar slut. Finns även att köpa en Swebar för 15 kronor här hos Prisjakt.

8. Protein Pro bars 24-pack

Protein Pro bars som innehåller hela 50 procent protein. Här får du just nu hela 24 bars till priset av.

9. Corny big Müslibar

Här kan du köpa dessa Müslibars från Corny, 24 stycken för. En innehåller 50 gram protein och är perfekta att ha med sig i fickan under dagen. Finns även i många olika smaker hos Prisjakt.

10. Bars från Get Raw

Här får du 12 bars från Get Raw just nu nedsatt till. Dessa är veganska, glutenfria samt sockerfria.

