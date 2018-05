En högtalare för stranden, lurar för träningen eller ett tangentbord för spelandet. Oavsett vad, så är de bästa prylarna här – till de billigaste prylarna.

1. Wonderboom



Den här prisvinnande högtalaren må vara liten – men har ett kraftfullt ljud till ett billigt pris.

Perfekt för sommaren eftersom den till och med är vattentät. Finns i flera färger och blir din för bara

2. Hörlurar till löprundan



Även om de här lurarna är specifikt anpassade för löpträning och intensiva träningspass – så passar de precis lika bra till lata sommardagar i solen.

De är trådlösa, passar alla öron och kostar Kan kännas lite dyrt, men det är så värt det.



3. Acer Predator



Unna dig en riktigt grym skärm till kanonpris! Den här skärmen heter "Predator" av en anledning. Spana in skärmen här. Det billigaste priserna hittas hos Prisjakt.

4. Tangentbord från Razer



Det finns många grymma recensioner att läsa om det här tangentbordet. Det lanserades 2010 och toppade snabbt listorna.

Ett bra tangentbord för den som gillar mekaniska tangenter. Kolla in det här. Kan klickas hem för just nu.

5. FitBit med pulsmätare



På tal som löprundor och träning – här är ett aktivitetsarmband med pulsräkning från FitBit. Kolla in det här för

6. Skaffa en robot



Underlätta städningen hemma med en smidig robotdammsugare. Spana in den här för 1 195:-

7. Smartwatch



Smarta klockor är riktigt behändigt! Massor av funktioner du inte ens visste att du ville ha.

Den här kommer från det lyxiga märket Michael Kors och kan klickas hem för bara 1 995:- idag.

8. För enklare streaming



Bästa verktyget för att streama från mobil eller dator direkt till TV:n! Dessutom kostar den bara 379 kronor.

9. Galaxy S8 från Samsung



Telefonen Samsung Galaxy S8 har varit populär väldigt länge. Den har sjunkit en bra bit i pris sedan lansering och nu finns den att hitta för 5 399:- här.

10. Apple AirPods



Att slippa trassliga sladdar är ju rätt skönt, och Apples AirPods är dessutom så smidiga att de ansluter automatiskt till telefonen – och känner av när du stoppar in dem i öronen.

Lurarna blir dina för 1 590:- just nu.

11. Röstassistent



Google Home Mini kan du använda för styra Spotify, Netflix och massor av andra funktioner i hemmet – endast genom att prata med den.

Hur kul som helst, och verkligen smidigt. Du hittar den här för 449:-

12. Filma med GoPro i sommar



Den smidigaste kameran att ha med på semestern eller vloggäventyret. Filma under vattnet till exempel!

Nya modellen Hero6 har dubbelt så hög prestanda som femman och du hittar den billigast här.

13. Playstation 4



Köp ett Playstation till hemmet, och maxa livet med helt nya spelupplevelser. Du hittar Playstation 4 billigast hos Prisjakt.



14. Nintendo Switch



Med den här konsolen kan du både spela själv och tillsammans med andra, samt plocka med dig den och spela var du än är. Här kan du köpa Nintendo Switch.

15. Sony Xperia L1



Den här smarta telefonen från Sony går att fynda under tusenlappen just nu. Du hittar den billigast hos Prisjakt.

16. Gamingdator



Endel föredrar en bärbar gamingdator, eller måste ha en för att enkelt kunna transportera den. MSI gör riktigt bra bärbara datorer, optimala för gaming.

Den här är nedsatt i pris just nu. Under 10 000 kronor just nu!

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.