Skapa årets bästa midsommarfest. Här är allt du behöver för att fira ordentligt.



1. Börja med en midsommarstång



Vad vore midsommar utan en midsommarstång? Den här är bara drygt 130 cm, vilket gör den till den perfekta storleken för festen. Du hittar den hos Partykungen.

2. Simpelt partytält



Ett partytält på gården är grymt praktiskt om det är lite halvdåligt väder eller om det är oerhört varmt ute – så kan du och dina vänner chilla där under. Det här är dessutom riktigt billigt.

3. Sommarkrans



Om du inte orkar göra en egen krans av riktiga blommor – så kan du klicka hem den här för 49 kronor.

4. Somriga glasmarkörer



Tappa aldrig bort ditt glas! Nu kan ingen skylla på att hen trodde det var hens glas när du hittar det tomt på dryck. Här hittar du de söta markörerna.

5. Grillhink



Grilla vart du vill, när du vill! Här är en säker och portabel grill i form av en hink. Du hittar grillhinken här.

6. Vita prästkragar



Kommer du ihåg när man tog en prästkrage, och plockade av bladen medan man sa "älskar, älskar inte".

Det ska du inte göra med den här kransen som du hittar här, men den är sjukt fin att ha på huvudet.

7. BBQ-sås



Om du eller någon du känner älskar Jack Daniels – så kommer de här grillsåserna bli en stor favorit i sommar. Kolla in de olika smakerna här.

8. Köttklor



Saker som pulled pork krävs lite sönderslitning, och med de här köttklorna blir det superenkelt. Också bra för att ta upp en varm köttbit.

9. Shot Pong



Här är en miniversion av det populära spelet BeerPong – i det här får du istället ta en shot! Hur kul som helst. Kolla in det här.

10. Rosa midsommarkrans



Med små och rosa blommor är det här ännu en perfekt krans för sommaren. Du hittar den hos Partykungen för 49 kronor.

11. Kubb



Det tidlösa utespelet kubb är en klassiker! Självklart ska det även vara med på midsommar. Här hittar du det för 299 kronor.

12. Prosecco-pong

Byt ut ölen mot det mycket festligare prosecco pong! Det kostar 149 kronor och finns att köpa här.

13. Glasdispenser



Servera en god bål eller fräscht vatten i den här smarta dispensern. Den kostar 199 kronor här.

14. Spela limbo



Utmana dina gäster! How low can you go? Spelet hittar du här.

15. Kylbrunn



Den här smarta kylbrunnen grävs ner i marken och håller upp till 24 burkar eller småflaskor kalla, samt en vinflaska. Den finns att köpa här.

16. Brännbollsset Deluxe



Även brännboll kan räknas in som ett klassiskt spel för sommaren. I detta kit får du allt du behöver – för 199 kronor.

17. Blomsterkrans med band



De här kransarna finns i två olika färger, båda med sidenband och rosett. Spana in dem här.

18. Stor ishink



Förvara alla kylda flaskor i den här hinken – tillsammans med en massa is. Den här ishinken rymmer hur mycket som helst.

19. Kran till vattenmelon



Sätt fast kranen på en vattenmelon, ös sedan ut innehållet och fyll på med valfri dryck.

När du gjort det så är sommarens drink klar att serveras. Hur gott? Den kostar bara 149 kronor och du hittar den här.