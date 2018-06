13 herrparfymer – för killen som vill lyckas i sommar

Gör sommaren extra spännande med en ny doft. Här är favoriterna för det här året!



1. Invictus från Paco Rabanne



Den här heter Invictus och kommer från Paco Rabanne. Det är en fräsch och sportig doft som säger sig representera dynamik och energi. Toppnoterna består av grapefrukt och blandas sedan med bland annat jasmin.

Flaskan är riktigt snygg och som många andra är den tillräckligt fin för att stå framme hemma. Kolla in den här. Den kostar just nu.

2. Eros från Versace



Här är en intensiv doft vid namn Eros, som enligt Versaces egna beskrivning är till för passionerade män.

Eros är den grekiska kärleksguden, och det här är alltså en doft som skulle passa killen som vill lyckas på det planet.

Här hittar du det bästa priset. Du kan klicka hem den från

3. Parfym från Armani



Den här parfymen från Giorgio Armani doftar som en härlig, varm sommar. De som burit parfymen svär på att den doftar sexigt, manligt och väldigt fräscht av khakifrukt.

Den blir din från

4. Sauvage från Dior



Den här tidlösa parfymen från Dior funkar lika bra på kontoret som till kvällens eventuella festligheter. Den är maskulin med en fräsch och frisk doft.

Parfymen lanserades redan på 60-talet och har sedan dess varit en riktig klassiker. Här kan du köpa den. På senaste tiden har den tagit en plats på topplistorna!

5. Noir från Tom Ford



Sofistikerat och sensuellt i en kryddig doft från Tom Ford. Doften håller länge och är sådär lagomt intensiv. Klicka hem den från för en stor flaska.

6. Only The Brave



Även män kan lukta fruktigt och fräscht! Extra passande till sommaren. Flaskan för den här parfymen är dessutom sjukt snyggt.

Om söta men maskulina dofter är något för dig kan du klicka hem den här för

7. Nummer ett på topplistan



Den här parfymen beskrivs som väldigt förförande och passar perfekt för en dejt eller utekväll.

Den sensuella men friska doften skapas av blodmandarin, kanel, läder, mint och ros. Parfymen är dessutom riktigt prisvärd! Du hittar den här.

8. Chanel Bleu De Chanel

Bleu De Chanel är en manlig, träig och aromatisk doft. En blandning av citrus och skog ger en fräsch, ren och sensuell doft, som ska ge en känsla av beslutsamhet och vilja.

Recensenter till parfymen bekräftar att den definitivt är värt ett köp. Här hittar du den.

9. Spicebomb



Spicebomb av Viktor & Rolf är en manlig och kryddig doft (uppenbarliga, pga namnet Spicebomb) med bergamott, rosépeppar, chili, kanel, tobak och vetiver.

Dessutom är flaskan riktigt snygg! Här hittar du den billigast.

10. L'Homme från Prada



Fräsch doft som blir unik i sin blandning av de träiga noterna. En utmanande doft för den moderne mannen, enligt beskrivningen.

Spana in den här. Under 500 spänn!

11. Zlatans parfym



Du har väl inte missat den här parfymen? Flaskan består av blått glas med en kork ingraverad med två av Zlatans tatueringar.

Fräsch och sportig doft – du hittar den här för knappt femhundra spänn.

12. The One For Men



För knappt 500 spänn kan den här populära parfymen bli din. Ingen kommer missa dig med den här sensuella parfymen, som har en kryddig och orientalisk doft.

Namnet på parfymen visar ju verkligen att det här är rätt parfym.

13. Stronger With You



Stronger With You från lyxiga Emporio Armani är doften för honom.

Oförutsägbart överraskar den med sin originalitet, kryddigt i toppnoterna. Just nu kan du fynda doften under femhundringen.

