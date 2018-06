Här är sommarens löparskor – som toppar listorna just nu

Vi har listat 14 av sommarens löparskor som toppar listorna just nu.

1. Nike Pegasus 35 – Nikes senaste löparsko på marknaden





Spana in Nikes senaste löparsko på marknaden. Snabbare, mjukare, skönare. Skon har allt du älskar med den pålitliga klassikern kombinerat med välutvecklade uppdateringar som en helt ny hälkappa och en mjukare mellansula. Här blir skorna dina för 1195 kronor. De finns både för dam och herr.

2. Nike Odyssey react DAM



Dessa skor från Nike Odyssey är en toppsko att löpa i med lättviktsflexibilitet. Här finns de att köpa just nu för 909 kronor.

3. Nike Air Zoom HERR

En snabbhetsmaskin som tar dig många mil. Air Zoom Pegasus 34 har den näst snabbaste och mest energieffektiva dämpningen hittills, leder gör Pegasus 35 som finns ovan. Här blir skorna dina just nu nedsatta till 699 kronor.

4. Adidas ultra boost DAM

Dessa stabila löparskor för dam använder motion capture-teknologi för en förbättrad passform, och överlägsen funktion för målinriktade löpare. Här blir de dina just nu nedsatta till 1 395 kronor.

5. Asics - Amplica DAM

Amplica är en löparsko där enkel konstruktion har kompletterats med speedinspirerad design. Här blir skorna dina just nu för 499 kronor.

6. Reebok Fusion HERR

Designat Flexweave-material i överdelen erbjuder kompromisslös flexibilitet och struktur samt utmärkt stöddämpning. Här finns dessa skor att köpa för 1 295 kronor.

7. Nike zoom winflo DAM





Nike Air Zoom Winflo 5 Women's Running Shoe ger ett responsivt avstamp och tåligt grepp under foten på många olika ytor. Köp dem här för 699 kronor.

8. Adidas Solar Glide HERR





Dessa herrlöparskor erbjuder stabilitetsfokuserad prestanda för att klara allt från 5K-lopp till maratonlopp. De blir just nu dina för 1 359 kronor.

9. Salming löparskor DAM

Detta är en klassisk löparsko från Salming. Miles har 4 mm drop och är jämfört med de prisbelönta Distance-modellerna mer dämpad. Här blir skorna dina.

10. HOOKA one one HERR

HOOKA one one med den senaste designen är helt klart en grym löparsko med hög dämpning. Spana in dem här för 1 396 kronor.

11. Saucony Freedom Iso 2 DAM

Saucony Freedom ISO 2 erbjuder den optimala frihetskänslan och passar till både tempo- och distansträning för neutrala löpare. Här blir de dina för 1 795 kronor.

12. Salmon S-Lab Sense 6 HERR

Superlätt sko för trailultralopp på lite hårdare underlag med ENDOFIT™ som är en "innersocka" som kramar om foten så den sitter som gjuten och ger en bra känsla med underlaget. Här blir skorna dina för 1 325 kronor.

13. Nike free rum 2 DAM

I skon Nike Free Run 2 har en välkänd modell fått en lättviktig förstärkning som främjar fotens naturliga rörelser och ger ett bra stöd och grepp. Köp skorna här för 549 kronor.

14. New Balance Lazr HERR

New Balance har skapat en sko som ger flexibel komfort till låg vikt. Ovandelen är gjord i mesh och stretchmaterial. Här finns de att köpa för 599 kronor just nu nedsatta i pris.



Gå in här för att spana in fler löparskor som toppar listorna!