Äntligen löning! Här är 20 grymma prylar att lägga den på

Här är 20 prylar du borde spana in som toppar listorna – perfekta att köpa nu när lönen är här.



1. Steamer från Philips

Något som vi verkligen önskar oss är en steamer. Tänk så mycket plats ett strykjärn samt strykbräda tar upp. Hur smidigt att bara Steama kläderna medan de hänger på galgen? Här blir denna från Philips din för hos Prisjakt.

2. Adidas Original Stan Smith

Unna dig ett par nya sneakers nu när lönen är här. Dessa Adidas Original Stan Smith blir dina här för . De finns i många olika färger och är tidlösa.

3. Netgear GoPro

Hur länge har man inte suktat efter en GoPro att spana ner sommarens alla härliga minnen med? Denna från Arlo blir din här för .

4. Sommarens parfym från Escada





Spana in denna damparfym från Escada som toppar listorna just nu. Somrig ungdomlig doft att bära till festligheter eller jobb. Här finns den just nu för .

5. Gant Pennington

Unna dig en ny klocka från Gant Pennington. Stilren och tidlös och här blir den din just nu för hos Prisjakt.

6. JBL högtalare

Denna bärbara högtalare från JBL är just nu nedsatt i pris och perfekt att ta med på sommarens picknicks. Den blir din här för 1 690:-

7. Maria Nila hårinpackning

Unna dig en hårinpackning för maximalt glans. Denna från Maria Nila är väldigt omskriven och reparerar skadat hår samt återfuktar. Väldigt bra nu när sol och vatten sliter extra på håret. Här blir den din för .

8. Celine Audrey

Kanske sommarens hetaste solglasögon, Celine Audrey. Dessa kan du köpa här just nu för vilket är ett kap.

9. Nya hörlurar från Bose

Dessa hörlurar är högt upp på listorna och verkligen populära. De absorberar ljud utifrån samt har bluetooth-läge att smidigt slå på. Här blir de dina för 3 649:- .

10. Populär fjäderlampa

Denna fjäderlampa ser vi i många flöden på sociala medier och vi älskar den. Finns i olika storlekar och färger. Denna i medium blir din här för .

11. Nintendo Switch

Unna dig ett Nintendo Switch att spela under sommarens regniga dagar, eller när kompisgänget kommer över. Här finns det att köpa för .



12. Herrparfym från Giorgio Armani herr

Vad sägs om en ny parfym nu när lönen är inne på kontot? Denna från Giorgio Armani är den som ligger högst upp på listan bland herrparfymer. Här blir den din just nu för .

13. Nocco 24-pack

Köp hem ett flak 24-pack Nocco nu när lönen är här och spara pengar genom att inte köpa en och en för ett dyrare pris. Här blir flaket ditt just nu för .

14. Plattång från GHD

Att använda en gammal plattång är något som sliter väldigt mycket på håret. Passa på att unna dig en ny som inte skadar håret. Denna från GHD är högst upp på topplistan och blir din här för . Glöm inte värmeskyddet!

15. Apple Ipad 9.7

Något att underhålla sig med under sommarens transportstreckor underlättar och gör resorna roligare. Här kan du köpa en Apple Ipad 9.7 med 32 GB för .

16. Mosquito Magnet Pioneer

Med en täckningsyta upp till 4000 m² attraherar Pioneer myggor och knott med flertalet attraktionsmedel såsom okteanol, "utandningsluft", värme och suger därefter in myggor i en stor fångspåse.

Hur härligt att bli av med alla småkryp under sommarens kvällar? Här finns den att köpa för hos Prisjakt.



17. Hudlotion från Biotherm

Hur härligt är det inte att smörja in sig efter duschen? Denna hudlotion från Biotherm är väldigt fräsch med doft av citrus och högst upp på topplistan. Här finns den att köpa hos Prisjakt just nu för .

18. Philips Multigroon

Passa på att unna dig en skäggtimmer med många tillbehör att få till det perfekta skägget med. Denna är väldigt prisvärd och blir din här för .

19. Brun utan sol





Har du inte hunnit spendera så mycket tid i solen och jobbat upp en bränna är det ett perfekt alternativ att använda brun utan sol. Dessa är de mest populära och den från Cocoa Brown är bästa budgetalternativet som blir din här för .

Denna från St. Tropez är vårt tips av alla brun utan sol produkter på marknaden, något dyrare men så prisvärd. Här finns den för .



20. Hövding

Det blir allt mer populärt att bära hövding under cykelturen. Perfekt då den sitter runt halsen och skulle du ramla vecklar den ut sig på nolltid. Här finns den att köpa för , vilket är ett grymt pris.



Gå i här för fler prylar att lägga lönen på!

Artikeln presenteras i samarbete med Prisjakt.nu!

Prisjakt.nu är Sveriges ledande sajt för prisjämförelser. Hos Prisjakt kan du hitta bästa pris på tiotusentals produkter!

Du kan också använda deras bevakningstjänst för att hålla koll på när saker du vill köpa går ner i pris eller är på rea.