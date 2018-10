19 enkla halloweenkostymer för dig som hatar att klä ut dig

1. Flapperklänning



Med den här fina klänningen i 20-talsstil är du som tagen ur The Great Gatsby. Du hittar den här.

2. Top Gun

Tom Cruise var riktigt snygg som stridspilot i Top Gun, och det kan du också vara. Du slipper helt att kladda med blod eller teatersmink. Klicka hem kostymen här.

3. Cheerleader

Matcha cheerleaderklänningen med ett par sneakers så är du redo för halloweenfesten! Du hittar dräkten här för 199 kronor.

4. Färgade linser

Med ett par färgade linser blir du på en gång sjukt obehaglig. Du kan välja mellan vita, röda eller helsvarta.

5. Läkare

I denna kostym ser du ut som en av de heta läkarna från Grey's Anatomy. Du kan klicka hem doktorskläderna här.

6. Fånge

Klä ut dig till en amerikansk fånge, inspirerat av Orange is the New Black. En riktigt enkel utklädnad, men ingen kan missa vad du föreställer! Du hittar damdräkten här och herrdräkten här.



7. Vampyrtänder

Ett par vampyrtänder är en enkel och effektfull utklädnad! Du kan klicka hem dem här.

8. Kattmask



Matcha denna fina spetsmask och öron med svarta kläder och du är utklädd till en tjusig katt. Här kan du köpa masken och diademet.

9. Kattöron och svans

En annan variant på kattutstyrsel, med en gosig svans. Du hittar kattsetet här för 49 kronor.



10. Änglavingar

En enfärgad svart eller vit klänning och sedan dessa vingar, så ser alla att du föreställer en vacker ängel. Vingarna kostar 99 kronor och du hittar de svarta här och de vita här.

11. Skelett

Klä ut dig till ett skelett – du kan ju enkelt skippa ansiktsmålningen. Du hittar skelettklänningen här och jumpsuiten här.

12. Sandy från Grease

Klä ut dig till Sandy från Grease i den här coola kostymen. Du hittar den här!

13. Djävul

Bli en djävul med små medel! Hornen och djävulsgaffeln hittar du här.

14. Superhjältemask

Som superhjälte kan man ju faktiskt få rätt bråttom iväg för att till exempel rädda någon nödställd – därför är det inte konstigt om du har dina vanliga kläder till den här masken.

Den funkar även om du vill klä ut dig till skurk, och du kommer undan med en utklädnad som bara kostar dig 29 kronor.

15. Vampyrcape

Släng denna cape över en skjorta och ett par svarta byxor, så är du en vampyr. Matcha med huggtänder för bästa effekt. Här hittar du capen för 99 kronor.

16. Hippie

Peace, love and understanding! Med den här hippieklänningen kommer det se ut som du kommer direkt från Woodstock. Köp klänningen här.

17. Häxa En svart klänning och en svart hatt – det behöver inte vara svårare än så. Klicka hem häxoutfiten här för 199 kronor.



18. Fantomen på Operan



Med den här masken förvandlas du till Fantomen på Operan. Den kostar 29 kronor här.

19. Nunna eller präst

Med en enkel svart dräkt kan du klä ut dig till en nunna eller präst. Nunnedräkten hittar du här och prästdräkten här.

Du hittar tusentals fler maskeraddräkter till Halloween här!